В Запорожье в утренний час пик задымилась маршрутка

Густой и едкий дым повалил прямо во время движения

В Запорожье в час пик задымился пассажирский автобус. Фото: Вгороде

В Запорожье в утренний час пик задымилась маршрутка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6a5/4ae/5c66a54aed6fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6a5/4ae/5c66a54aed6fe.jpg 2019-02-15T13:48:05+02:00 Запорожье Густой и едкий дым повалил прямо во время движения

В Запорожье в час пик задымилась маршрутка с пассажирами. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел 15 февраля, около 9 утра в маршрутке №96 в районе остановки "Школа", в Хортицком районе города. Пассажиры почувствовали специфический запах гари, сообщает "Индустриалка".

Через некоторое время по всему автобусу начал распространяться дым. Примечательно, что автобус был переполнен пассажирами. К счастью, обошлось без пострадавших. Водитель вернул всем пассажирам деньги за проезд, и они пересели на другой транспорт. Причина задымления пока не известна, а автобус был отбуксирован на ремонт.

Напомним, ранее мы писали об инциденте с запорожской маршруткой, которая на пригородной трассе едва не врезалась в бензовоз на полном ходу. Тогда пользователи соцсетей выражали свое возмущение отношением водителей и перевозчиков, которые не считают пассажиров людьми.

Перед этим в Одесской области бывшего начальника уголовного розыска Измаила, который в пьяном виде насмерть сбил женщину на переходе, приговорили к условному наказанию. Также мы сообщали о смертельном ДТП с военными в Запорожье, где перевернулся грузовик ВСУ.

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