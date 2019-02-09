В Хмельницкой области на ходу загорелся микроавтобус

В результате пожара обошлось без пострадавших

В Хмельницкой области на ходу загорелся микроавтобус. Фото: ГСЧС

В Хмельницкой области на ходу загорелся микроавтобус //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f17/49d/5c5f1749d098d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f17/49d/5c5f1749d098d.png 2019-02-09T20:15:17+02:00 Запад В результате пожара обошлось без пострадавших

В Хмельницкой области во время движения загорелся пассажирский микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Возгорание произошло возле села Голозубинцы в Дунаевецком районе. На момент прибытия спасателей огнем были охвачены моторный отсек и салон автомобиля. Пожарные за считанные минуты локализовали и ликвидировали огонь.

"Травмированных и погибших на месте происшествия не было. Предполагаемая причина пожара – недостатки конструкций агрегатов транспортного средства", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, на момент возникновения пожара в салоне авто находился только водитель.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Подоле в Киеве у маршрутки отпало колесо. В результате аварии никто не пострадал, однако образовалась пробка и было заблокировано движение трамваев.

Также мы писали о том, как у маршрутки на Троещине на ходу взорвалось колесо. Авария произошла на проспекте Ватутина. Также мы сообщали, что отпадают у киевских маршруток не только колеса, но и двери. Так, на Соломенке в столице двери у маршрутки работали по принципу: "калитка приставная".

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