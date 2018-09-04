В Запорожье водитель маршрутки "утрамбовывал" своих пассажиров: опубликовано видео

Утром 4 сентября в Запорожье на одной из остановок общественного транспорта активист снял необычное видео – водитель маршрутки силой заталкивал пассажиров в переполненный салон своего автобуса.

Ролик был записан в разгар утреннего часа пик, около 8:30 на остановке Универсам, которая является одной "из последних остановок на Бабурке", где переполненные автобусы зачастую проезжают мимо толпы.

Между тем, предприимчивый маршрутчик решил заработать побольше и начал "утрамбовывать" выпадающих из дверей пассажиров – он вышел из-за руля и начал руками заталкивать внутрь горожан, которые хотели доехать до проспекта Металлургов.

Напомним, ранее в Киеве пассажирка маршрутки выпала на ходу, когда водители двух автобусов устроили гонки.

Ранее мы сообщали о случае, когда во время движения на пересечении Харьковского шоссе и улицы Вербицкого от маршрутки отвалились передние двери, которые упали на проезжую часть. Происшествие произошло в час пик, когда эта маршрутка битком набита пассажирами.

Также мы сообщали о том, как что на проспекте Соборности пассажиры сфотографировали "покалеченную" маршрутку №205 (Индустриальный путепровод – Дарницкая площадь), у которой отвалилась задняя дверь.