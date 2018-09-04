Резонансное ДТП в Запорожье: тренер "Зари" Вернидуб на внедорожнике протаранил микроавтобус

У Юрия Вернидуба изъяли права, поскольку именно он, по мнению копов, устроил аварию на ДнепроГЭСе

В Запорожье на выезде с плотины ДнепрГЭСа автомобиль главного тренера ФК "Заря" Юрия Вернидуба попал в ДТП.

Инцидент произошел в понедельник, 3 сентября, сообщает местное издание "ZаБор".

Авто Volkswagen Touareg под управлением Вернидуба "догнал" идущий впереди микроавтобус Renault. При этом, судя по фото, виновником ДТП является именно Вернидуб, который допустил столкновение, не выдержав безопасной дистанции, заявляют "Запорожские вести".

По словам очевидцев, из-за столкновения транспортных средств, на дороге возник небольшой затор.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции "ZаБору", ДТП на выезде в сторону проспекта между автомобилем Volkswagen и микроавтобусом "Рено" произошло около 10:35.

На месте аварии, по ул. Гребельная в направлении ул. Б. Хмельницкого, было установлено, что за рулем внедорожника находился 52-летний водитель, за рулем микроавтобуса – водитель 1982 г.р. Как выяснилось, водитель Volkswagen не выполнил требования п 12.1; 13.1 ПДД, в результате чего и произошло столкновение.

На водителя внедорожника был составлен протокол и изъяты права. В результате ДТП авто получили механические повреждения, но травмированных нет.

Напомним, несколькими днями ранее Юрий Вернидуб после вылета "Зари" из Лиги Европы объявил о своей отставке.