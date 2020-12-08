В Запорожье вооруженные подростки пытались ограбить магазин (видео)

В Запорожье четверо подростков попытались ограбить несколько магазинов, у одного из них было оружие.

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Об этом сообщает патрульная полиция Запорожской области в Facebook.

"На линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что на остановке общественного транспорта "Набережная" слышны выстрелы. Заявитель добавил, что к событию причастны четверо подростков и у одного из них пистолет", – говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия инспекторы заметили отъезжающий автобус, в котором находились парни, похожие на описание заявителя.

Патрульные остановили автобус и в ходе поверхностной проверки у одного из них обнаружили предмет, похожий на пистолет. Подростка доставили в Вознесеновское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия.

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Через какое-то время другой экипаж получил вызов о хулиганстве в магазине и попытке завладеть средствами из кассового аппарата. Ознакомившись с видео с камер наблюдения, патрульные выяснили, что к происшествию причастны все те же подростки.

Ограбления в Запорожье

Во время отработки информации, на улице Победы патрульные услышали крик о помощи, а продавщицы двух магазинов указали на подростков и сообщили, что они пытались завладеть деньгами и товаром.

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Увидев патрульных, парни бросились бежать, одного из них инспекторы догнали и позже он признался, что с двумя друзьями был участником происшествий в трех магазинах.

Полиция задержала всех причастных к инцидентам, они доставлены в отделение полиции для установления всех обстоятельств.

Напомним, в Херсонской области 14-летний мальчик стал жертвой травли со стороны своих сверстников. В школе двое подростков избили его, снимая все на камеру телефона.

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Мы также сообщали, что в Днепре двое несовершеннолетних мальчиков сообщили полиции о "минировании" магазина, в результате чего стражам порядка пришлось эвакуировать более 40 человек.

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