В Днепре двое подростков ради шутки "заминировали" магазин

"Подрывниками" оказались мальчики 14 и 15 лет

В Днепре двое несовершеннолетних мальчиков сообщили полиции о "минировании" магазина, в результате стражам порядка пришлось эвакуировать более 40 человек.

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Как оказалось, сообщение о взрывчатке было "шуткой" и родителям подростков грозит административная ответственность, сообщили в областном управлении города.

"В полицию поступило сообщение о минировании магазина на бульваре Славы в Соборном районе города Днепра. На место происшествия выехали полицейские Соборного отделения полиции и работники взрыво-технической службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из помещения эвакуировали около 40 человек. При обследовании двухэтажного здания каких-либо взрывчатых и опасных предметов обнаружено не было.

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"Во время дальнейших мероприятий работники полиции установили лиц, которые звонили в полицию. Ими оказались двое подростков, 14 и 15 лет. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности по статье "невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" Кодекса Украины об административных правонарушениях", - добавили в полиции.

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Напомним, накануне в столице нашли взрывчатку в автокиоске на столичном рынке "Минский". Кроме того, неизвестные "заминировали" ТРЦ на Лыбедской площади, суд, аэропорт "Жуляны" и железнодорожный вокзал.

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