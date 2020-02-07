В Запорожье воровка украла дорогую сумку и попала на видео

Сумка была украдена прямо с прилавка в городском ТРЦ

Британка нашла в новой сумке рыбу / Фото: Pixabay

В одном из торгово-развлекательных центров в Запорожье камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи дорогой сумки.

Ролик выложили в городском Instagram-паблике "Это Запорожье". На записи видно, как женщина долго ходит вокруг вместительной сумки, и в конце концов спокойно выносит ее из магазина.

Продавец в это время был занят разговором с другими потенциальными покупателями. Между тем, стоимость украденного товара составляет 1600 гривен и, вероятно, расплачиваться за потерянное придется сотруднику магазина.

Напомним, ранее в Одессе копы задержали подростка, который похитил из ломбарда драгоценности на сумму в 500 тысяч гривен. В полиции отметили, что кража была совершена на проспекте Добровольского в Суворовском районе города. Неизвестный зашел в помещение и распылил работнице в лицо газ из баллончика.

Кроме того, в Харькове камеры наблюдения зафиксировали кражу в поликлинике – к детской коляске подходит женщина в белом халате и быстро вытаскивает из нее кошелек. Также на видео видно, как в паре с воровкой работает девушка, которая будто бы заглядывает в открытый кабинет, а на самом деле прикрывает сообщницу.

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