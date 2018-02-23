В Запорожье вынесли приговор дезертиру, который прятался несколько лет
Беглец прятался несколько лет, а потом объяснил все семейными обстоятельствами
В Запорожье осудили мужчину, призванного в армию по мобилизации, который сбежал из части и несколько лет скрывался.
Как сообщает военная прокуратура Южного региона, беглецу вынесли приговор – шесть месяцев ареста.
"Призванный в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации в конце августа 2014 года самовольно покинул расположение воинской части и отсутствовал до середины сентября 2017", – говорится в сообщении.
При этом Шевченковский районный суд Запорожья признал мужчину виновным в дезертирстве, но учел добровольную явку с признанием вины вследствие стечения тяжелых семейных обстоятельств.
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье задержания военного, который подозревается в дезертирстве из украинской армии с целью перехода на службу к россиянам.
Также мы писали о том, как Подольский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы российского военнослужащего Александра Баранова за государственную измену и дезертирство из украинской армии в аннексированном Россией Крыму.
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