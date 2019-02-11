В Запорожье за долги по алиментам у мужчины конфисковали машину
Копы остановили машину с должником-алиментщиком
В Запорожье за долги по алиментам у мужчины конфисковали мужчину. Как стало известно, патрульные остановили автомобиль, который находился в розыске за неуплату алиментов.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, ВАЗ-2108 был остановлен на улице Рекордной, а у водителя не было постановления о закрытии исполнительного производства, и потому копы сообщили о задержании инициатору розыска.
"Автомобиль вместе с водителем сопроводили в Вознесеновский отдел государственной исполнительной службы и передали государственному исполнителю для дальнейшего описания и ареста транспортного средства", – говорится в сообщении.
Напомним, санкции против неплательщиков алиментов действуют в Украине уже год, но эффект от них далеко не такой положительный, как ожидалось. Сайт "Сегодня" выяснил, как таких украинцев наказывают и насколько это действенно: Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников.
В январе 2019 года Министерство юстиции Украины заявило о старте следующего этапа кампании по взысканию задолженности по алиментам, в частности злостным неплательщикам алиментов будут предлагать работу.
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