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В Запорожской области 15-летний подросток устроил ДТП с тремя жертвами (фото)

29 сентября, 09:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Двое пострадавших сейчас в больнице

В Запорожской области произошло ДТП, в котором погибли три человека и еще два пострадали.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, вечером 28 сентября в городе Пологи 15-летний водитель автомобиля Chery, двигаясь по улице Магистральной, не справился с управлением и выехал на обочину, где машина перевернулась.

В результате аварии на месте погибли 15-летний пассажир и человек, данные которого устанавливаются. Еще один человек, 39 лет, умер в машине скорой помощи. Водителя и 16-летнего пассажира госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

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По данному факту открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Продолжаются следственные действия.

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Ранее мы сообщали, что на трассе под Одессой столкнулись две легковушки. От удара один из автомобилей отбросило на каменный указательный знак с названием населенного пункта. В результате ДТП погиб водитель.

Также напомним, в Киеве на Печерске произошло смертельное ДТП. Грузовик врезался в отбойник и перевернулся.

Видео: Kievmap

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