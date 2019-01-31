В Запорожской области 44 школы закрыты на карантин
Массовое закрытие школ произошло из-за распространения гриппа и ОРВИ
В Запорожской области из-за вспышки гриппа несколько десятков школ закрыли на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе областной госадминистрации.
Так, с 31 января временно прекращены занятия в четырех детсадах, 44 школах области, а также в 32 отдельных классах. В частности, карантин объявлен в Запорожье (две школы и 21 класс), Бердянске (16 школ), Мелитополе (22 школы), а также нескольких учебных учреждениях Ореховского, Мелитопольского и Веселовского районов.
В некоторых школах карантин продлится до 4 февраля, в некоторых – до 11. В зависимости от ситуации в учебных заведениях самостоятельно решат, продлевать ли карантин на следующие дни.
На прошлой неделе в Запорожской области гриппом и ОРВИ заболели 9425 человек. В связи с этим в Мелитополе и Бердянске все школы закрыли на карантин.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.
Также мы писали, как диагностировать грипп в домашних условиях. Температура, слабость и острая боль в глазах - повод бить тревогу.
Напомним, в этом году для украинцев доступны две вакцины против гриппа: "Ваксигрип Тетра" и "Джис Флю". Вакцину можно приобрести в аптеке за свой счет, поскольку иммунизация от гриппа не входит в календарь прививок.
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