В Запорожской области 75-летняя пенсионерка "снесла" палатку агитаторов
По факту мелкого хулиганства была начата проверка
В Запорожской области жительница Вольнянска повредила палатку агитаторов одного из кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Так, 25 февраля, в полицию поступило сообщение от волонтеров, которые дежурили в палатках. По их словам, неизвестная женщина повредила одну из конструкций на улице Бочарова.
По прибытии на место происшествия полицейские опросили всех свидетелей. В результате, копы установили личность нарушительницы. Ею оказалась 75-летняя местная жительница. В отношении женщины был составлен админпротокол. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Президентская гонка набирает обороты, а уже понятно, что кандидатам участие в выборах обойдется недешево. Бигборды, реклама в СМИ, социальных сетях, агитаторы, наблюдатели – все это стоит денег. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, сколько должен потратить среднестатистический кандидат, желающий возглавить государство и серьезно рассчитывающий на успех. В преддверии выборов эксперты сайта "Сегодня" оценивали стоимость кампании из расчета ориентировочно 10 долларов за голос.
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