В Запорожской области 75-летняя пенсионерка "снесла" палатку агитаторов

По факту мелкого хулиганства была начата проверка

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Запорожской области 75-летняя пенсионерка "снесла" палатку агитаторов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/815/f45/5c5815f45e194.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/815/f45/5c5815f45e194.jpg 2019-02-25T18:13:45+02:00 Запорожье По факту мелкого хулиганства была начата проверка

В Запорожской области жительница Вольнянска повредила палатку агитаторов одного из кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Так, 25 февраля, в полицию поступило сообщение от волонтеров, которые дежурили в палатках. По их словам, неизвестная женщина повредила одну из конструкций на улице Бочарова.

По прибытии на место происшествия полицейские опросили всех свидетелей. В результате, копы установили личность нарушительницы. Ею оказалась 75-летняя местная жительница. В отношении женщины был составлен админпротокол. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Президентская гонка набирает обороты, а уже понятно, что кандидатам участие в выборах обойдется недешево. Бигборды, реклама в СМИ, социальных сетях, агитаторы, наблюдатели – все это стоит денег. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, сколько должен потратить среднестатистический кандидат, желающий возглавить государство и серьезно рассчитывающий на успех. В преддверии выборов эксперты сайта "Сегодня" оценивали стоимость кампании из расчета ориентировочно 10 долларов за голос.

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