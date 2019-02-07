ФОТОФАКТ. В Запорожской области фермер вырастил огромные лимоны
Вес каждого лимона достигает одного килограмма
В Запорожской области житель поселка Мирное под Мелитополем местный житель сумел вырастить гигантские тропические плоды – лимоны, причем вес каждого плода достигает около одного килограмма.
Мужчина соорудил небольшую теплицу, где и создал свой тропический мини-сад, передает "РИА Мелитополь". Отметим, что средний вес лимонов, которые выкладывают на прилавки магазинов, составляет около 200-300 граммов.
По словам самого фермера, у него выросло 10 гигантских лимонов, девять из которых он уже продал. Также мужчина рассказал, что домашний лимон долго не портится и имеет насыщенный вкус.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы стали чаще выращивать экзотические растения прямо в квартирах. Инициативные граждане подсчитали: на домашних цитрусовых можно экономить 50-70 гривен в месяц. Журналисты "Сегодня" разбирались, что чаще всего растят "на подоконниках" и как ухаживают за экзотическими растениями.
Селекционер Руслан Билякович показывает "домашний" урожай с дерева лимона. Плод оказался размером с ладонь, а вес лимона составил почти килограмм. По словам Руслана, домашние цитрусовые вкуснее магазинных, а шкурка у них более толстая.
Также мы сообщали о том, как селекционер из небольшого села Рожны под Киевом на своем участке вырастил настоящие "маленькие джунгли".
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