ФОТОФАКТ. В Запорожской области фермер вырастил огромные лимоны

Вес каждого лимона достигает одного килограмма

Под Мелитополем мужчина вырастил огромный лимон. Фото: РИА Мелитополь

В Запорожской области фермер вырастил огромные лимоны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/acb/520/5c5acb52001f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/acb/520/5c5acb52001f5.jpg 2019-02-07T01:42:00+02:00 Запорожье Вес каждого лимона достигает одного килограмма

В Запорожской области житель поселка Мирное под Мелитополем местный житель сумел вырастить гигантские тропические плоды – лимоны, причем вес каждого плода достигает около одного килограмма.

Мужчина соорудил небольшую теплицу, где и создал свой тропический мини-сад, передает "РИА Мелитополь". Отметим, что средний вес лимонов, которые выкладывают на прилавки магазинов, составляет около 200-300 граммов.

По словам самого фермера, у него выросло 10 гигантских лимонов, девять из которых он уже продал. Также мужчина рассказал, что домашний лимон долго не портится и имеет насыщенный вкус.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы стали чаще выращивать экзотические растения прямо в квартирах. Инициативные граждане подсчитали: на домашних цитрусовых можно экономить 50-70 гривен в месяц. Журналисты "Сегодня" разбирались, что чаще всего растят "на подоконниках" и как ухаживают за экзотическими растениями.

Селекционер Руслан Билякович показывает "домашний" урожай с дерева лимона. Плод оказался размером с ладонь, а вес лимона составил почти килограмм. По словам Руслана, домашние цитрусовые вкуснее магазинных, а шкурка у них более толстая.

Также мы сообщали о том, как селекционер из небольшого села Рожны под Киевом на своем участке вырастил настоящие "маленькие джунгли".

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