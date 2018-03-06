Житель Буковины вырастил дома тропический сад

Сегодня, 14:05

В его теплицах можно найти ананасы, бананы, лимоны и даже папайю


Житель Буковины Иван Галип не прячет секреты своего тропического сада, а щедро раскрывает тайны всем желающим и угощает диковинными фруктами.

"Построить теплицу с тропическими деревьями мечтал с детства. Теперь в саду – кофейное дерево, папайя, лавр, грейпфрут, апельсины, а также бананы. Каждое растение, с момента создания сада – уже давало плоды. Химию не использую, я здесь сам работаю, и если буду химию применять, то сам себя буду травить", – рассказывает Иван Галип.

Лимоны, которые мы покупаем в магазинах, можно выращивать без лишних усилий у себя на подоконнике. А самым большим достижением садовод называет  собственноручно выращенные бананы. У него их шесть видов. Одно дерево за сезон может давать до 70 кг плодов.

Среди разнообразия тропических фруктов – ананасы. Первый плод уже сорвали и с него будут рассаживать еще. Как оказалось, выращивать тропические растения следует из ростков, а не из косточек.

В свой сад Иван Галип планирует водить экскурсии. Уверен, многим будет интересно увидеть, как на самом деле растут и созревают экзотические фрукты.

Напомним, недавно сообщалось, что японец вырастил бананы со съедобной шкуркой и продает по 6 долларов.

Ранее мы писали, что самый популярный в мире сорт бананов под угрозой исчезновения.

Также известно, что бананы и авокадо могут предотвратить инфаркт.
дерево, сад, фрукты, садовод

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