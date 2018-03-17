В Запорожской области исчезли два рыбака, одного нашли мертвым

Спасатели нашли тело одного из пропавших на дне Каховского водохранилища

В Запорожской области спасателям сообщили об исчезновении двоих рыбаков, которые отправились на лед Каховского водохранилища 16 марта, и спустя сутки тело одного из них было найдено на дне водоема.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Запорожской области.

16 марта в 07:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что еще утром 15 марта двое мужчин 50-ти и 25-ти лет вышли на баркасе в Каховское водохранилище в районе села Малокатериновка и не вернулись.

В ходе поисковой операции, в которой были задействованы 6 баркасов рыболовецкой артели и группа водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения облуправления ГСЧС, на дне водоема в 100 метрах от берега было найдено тело 25-летнего рыбака.

Спасатели подняли погибшего на поверхность. Поиски второго рыбака продолжаются.

Ранее в ГСЧС сообщили, что с начала 2018 года на льду уже погибли 43 человека.

Так, первой жертвой тонкого льда в 2018 году стал рыбак под Киевом. Спасатели обнаружили уже безжизненное тело мужчина в 50 метрах от берега.

Также отметим, что, несмотря на довольно прохладную весну, 12 марта в Украине было существенное потепление, однако киевлянин вышел на опасный подтаявший лед и чуть на погиб.