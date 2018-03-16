С начала 2018 года в Украине на льду погибли 43 человека

Спасатели сетуют, что люди все равно идут на опасный лед, несмотря на предостережения

В Украине с начала года погибли на льду 43 человека, трое из них дети. 143 человека спасателям удалось извлечь из-подо льда, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Рыбаков предостерегают оценивать все риски. В холодную пору года спасатели проводят рейды ежедневно.

"Лед тонкий, проталины есть, но все равно, люди идут, несмотря на предостережения. В начале 2018 года на территории киевской области были спасены семь человек на льду и, к сожалению, четыре человека погибли", – рассказал начальник Обуховского районного сектора ГУ ГСЧС в Киевской области Александр Головач.

Напомним, первой жертвой тонкого льда в 2018 году стал рыбак под Киевом. Спасатели обнаружили уже безжизненное тело мужчина в 50 метрах от берега.

Также отметим, что, несмотря на достаточно прохладную весну, 12 марта в Украине было существенное потепление, однако киевлянин вышел на опасный подтаявший лед и чуть на погиб. Мужчина не смог сам выбраться из воды и его спас случайный свидетель происшествия.