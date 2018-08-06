В Запорожской области "коктейлями Молотова" забросали сельсовет

В Запорожской области здание сельсовета в селе Водяное неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел 5 августа: злоумышленники разбили стекла в окнах здания и бросили внутрь несколько бутылок с зажигательной смесью, но пожар удалось оперативно ликвидировать. По факту нападения правоохранители открыли уголовное производство.

Не так давно в Черкасской области неизвестные бросили коктейль Молотова в офис лотереи. Вспыхнул пожар. Огонь перебросился на помещение музыкальной школы, этажом выше. Один человек погиб, еще трое в больнице.

А в Харьковской области 13-летняя девочка с ожогами второй степени оказалась в больнице после того, как сосед бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку, где ребенок играл со своими друзьями.

Кроме того, в ночь на 25 апреля в Черновцах произошло две попытки поджога: неизвестные подожгли гараж и забросали коктейлями Молотова косметический салон.