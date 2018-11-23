В Запорожской области квартирант сдал в ломбард технику со съемной квартиры

В Энергодаре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже бытовой техники со съемной квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, 22 ноября стражи порядка получили заявление местной жительницы, которая сообщила о том, что ее квартиру обокрали. Она также рассказала, что сдавала жилье в аренду и, когда квартиросъемщик не внес плату за проживание и перестал выходить на связь, решила приехать и выяснить причины.

В квартире она обнаружила пропажу техники и отсутствие квартиранта, поэтому вызвала полицию. Копы прибыли оперативно и в этот момент в дом вернулся арендатор жилья.

Полицейские задержали подозреваемого и выяснили, что он успел сдать похищенное в ломбард, а ранее был судим за преступления, связанные с наркотиками.

По факту кражи было открыто уголовное производство, задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее запорожские копы задержали девушку, подозреваемую в краже денег у местного жителя, с которым она познакомилась в интернете. Как оказалось, 18-летняя жительница Херсона приехала в гости к 24-летнему мужчине из Запорожской области, и после первого свидания украла у него деньги.

Также мы писали о том, что в Харькове из квартиры местной жительницы было похищено коло 400 тысяч гривен, а также золотые украшения. Из квартиры на девятом этаже вынесли более 12 тысяч евро и ювелирные изделия.

А в центре Киева ограбили квартиру, которую арендует глава одного из проектов ЕС в Украине Янош Закони. По данным полиции, из квартиры вынесли личные вещи, 6000 евро, а также три компьютерных накопителя.