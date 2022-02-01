В Запорожской области локомотив сбил 15-летнюю девушку: она в реанимации (видео)

В городе Орехов Запорожской области локомотив сбил 15-летнюю девушку, когда маневрировал на железнодорожном пути. Пострадавшая выжила, однако получила немало травм. Врачи доставили ее в больницу.
Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Что случилось
В городе Орехов локомотив маневрировал на железнодорожном пути и задел 15-летнюю девушку. На место происшествия сразу вызвали бригаду скорой помощи.
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Что с пострадавшей
"Девушка получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы раненного теменного участка головы и закрытую травму шейного отдела позвоночника", – говорят в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Пострадавшую госпитализировали сначала в больницу города, где произошел инцидент, однако позже подростка доставили в медучреждение в Запорожье.
Под Киевом поезд сбил насмерть женщину
В Киевской области на станции Тарасовка поезд сбил женщину – она не заметила железнодорожный транспорт.
Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, на станции Тарасовка на железнодорожном переезде товарный поезд сбил женщину, которая переходила переезд и не заметила транспорт.
На вид ей 35-40 лет. При женщине не было документов и мобильного телефона.
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