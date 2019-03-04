В Запорожской области мужчина до смерти забил приятеля
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице
В Запорожской области полицейские задержали жителя Васильевского района, подозреваемого в нанесении смертельных побоев своему знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 3 марта стражи порядка получили заявление из больницы села Балки, в котором сообщалось, что накануне к ним доставили мужчину с телесными повреждениями, от которых пострадавший скончался.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что потерпевший поссорился со своим знакомым, который жестоко его избил.
Полицейские оперативно задержали злоумышленника, которому грозит лишение свободы на срок до десяти лет. В настоящее время ведется досудебное расследование.
Напомним, ранее в столице разоблачили трех мужчин в инсценировке разбойного нападения на магазин одежды. Выяснилось, что у одного продавца-консультанта возникли недоразумения с владельцем. Накануне увольнения он с двумя сообщниками завладел выручкой. Также мы писали, о том, что во Львове не так давно избили и ограбили школьницу.
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