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В Запорожской области мужчина до смерти забил приятеля

Сегодня, 14:49

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Запорожской области мужчина до смерти забил приятеля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg Запорожье От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице

В Запорожской области полицейские задержали жителя Васильевского района, подозреваемого в нанесении смертельных побоев своему знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 3 марта стражи порядка получили заявление из больницы села Балки, в котором сообщалось, что накануне к ним доставили мужчину с телесными повреждениями, от которых пострадавший скончался.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что потерпевший поссорился со своим знакомым, который жестоко его избил.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника, которому грозит лишение свободы на срок до десяти лет. В настоящее время ведется досудебное расследование.

Напомним, ранее  в столице разоблачили трех мужчин в инсценировке разбойного нападения на магазин одежды. Выяснилось, что у одного продавца-консультанта возникли недоразумения с владельцем. Накануне увольнения он с двумя сообщниками завладел выручкой. Также мы писали, о том, что  во Львове не так давно  избили и ограбили школьницу.

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Тег избиение, побои, Запорожская область

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