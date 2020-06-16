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В Запорожской области мужчина порезал двухлетнего сына

16 июня, 15:30

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Мальчик находится в отделении реанимации

В Запорожской области пьяный мужчина во время внезапно возникшей ссоры несколько раз ударил ножом их 2-летнего сына. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Запорожской области.

Отмечается, что жительница Новониколаевского района позвонила в полицию 16 июня около 1 часа ночи.

"Инспекторы группы реагирования патрульной полиции старший лейтенант полиции Сергей Ивкин и старший сержант полиции Геннадий Кагадий разместили раненого мальчика с матерью в своем служебном автомобиле и отправились в местную больницу. Благодаря быстрым действиям полицейских пострадавшего ребенка своевременно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали неотложную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении, его состояние остается стабильно тяжелым.

Отца 1974 года рождения, который нанес телесные повреждения ребенку, задержали полицейские. Объяснить причины своего поступка он не смог. По данному факту начато уголовное производство.

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Напомним, во время карантина многие страны зафиксировали рост уровня домашнего насилия. Из-за того, что люди сутками находятся вместе в ограниченном пространстве, вспыхивает немало конфликтов, что выливается в более серьезные последствия. Сайт "Сегодня" выяснил, так ли это в Украине.

Также мы рассказывали, как можно защитить ребенка от жестоких родителей:

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