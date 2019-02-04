В Запорожской области обнаружили новые нарушения избирательного законодательства
Полиция начала проверку по фактам нарушений
Запорожские полицейские за сутки зафиксировали пять нарушений избирательного законодательства. В большинстве случаев нарушения были отмечены во время печати агитационной продукции.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 3 февраля копы получили пять сообщений о возможных нарушениях, связанных с предвыборной агитацией.
Общественные наблюдатели заметили в Мелитополе и Васильевке билборды, на которых не содержалось информации о тираже и учреждении, осуществившем печать. Также не указаны лица, ответственные за выпуск.
По одному из нарушений был составлен админпротокол. По всем другим фактам проводится проверка. Правоохранители устанавливают лиц, которые разместили политическую рекламу, а также владельцев билбордов.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Верховную Раду поддержать законопроект об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства.
Напомним, впереди еще два месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Для участия в выборах на сегодняшний день зарегистрированы 19 кандидатов, а по ТВ и на улицах уже идет активная предвыборная агитация. Читайте подробнее хронологию предвыборной гонки и кто уже зарегистрирован на выборы.
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