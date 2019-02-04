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В Запорожской области обнаружили новые нарушения избирательного законодательства

Сегодня, 17:17

Полиция начала проверку по фактам нарушений

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.
В Запорожской области обнаружили новые нарушения избирательного законодательства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg Запорожье Полиция начала проверку по фактам нарушений

Запорожские полицейские за сутки зафиксировали пять нарушений избирательного законодательства. В большинстве случаев нарушения были отмечены во время печати агитационной продукции.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 3 февраля копы получили пять сообщений о возможных нарушениях, связанных с предвыборной агитацией.

Общественные наблюдатели заметили в Мелитополе и Васильевке билборды, на которых не содержалось информации о тираже и учреждении, осуществившем печать. Также не указаны лица, ответственные за выпуск.

По одному из нарушений был составлен админпротокол. По всем другим фактам проводится проверка. Правоохранители устанавливают лиц, которые разместили политическую рекламу, а также владельцев билбордов.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Верховную Раду поддержать законопроект об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства.

Напомним, впереди еще два месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Для участия в выборах на сегодняшний день зарегистрированы 19 кандидатов, а по ТВ и на улицах уже идет активная предвыборная агитация. Читайте подробнее хронологию предвыборной гонки и кто уже зарегистрирован на выборы.

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Тег выборы, нарушения, запорожская область, президентские выборы

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