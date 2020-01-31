В Запорожской области от тяжелой формы туберкулеза умерла школьница: подробности

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В Каменке-Днепровской в Запорожской области от туберкулезного менингита умерла ученица 2 класса. В больницу попала и семья девочки, сообщает "УНН".

Ребенок скончался в больнице. Выяснилось, что незадолго до трагических событий мать девочки привела домой ранее судимого мужчину. Он жил с ними, и, скорее всего, заразил всю семью. Не подхватил болезнь только один брат девочки – он учится шестом в классе. После смерти девочки туберкулез обнаружили у ее матери и второго брата – их госпитализировали в противотуберкулезный диспансер в Запорожье.

Парень, который не заразился, пока продолжает ходить в школу. Но сейчас решается вопрос об объявлении в школе карантина.

Ранее мы писали, что ежегодно в Украинеот туберкулеза умирают около 4 тысячи человек. Хоть и ежегодно количество больных туберкулезом в стране снижается, мы все еще среди лидеров по количеству инфицированных.

Отметим, что на страшную болезнь могут указывать те симптомы, которые мы часто списываем на простуду или авитаминоз. Это – длительный кашель, повышение температуры или усталость.

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