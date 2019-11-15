В Запорожской области открыли новую ветроэлектростанцию

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В Запорожской области открыли новую ветряную электростанцию.

"Зелеными" киловаттами она обеспечит почти 200 тыс. семей. К тому же, уменьшит выбросы атмосферу при генерации электроэнергии.

Торжественный запуск новой ветряной электростанции прошел вблизи села Орловка на Азовском побережье. Именно здесь возведена новая ВЭС.

Каждая ветряная мельница по высоте равняется 38-этажному дому. И таких гигантов здесь 26.

Работает это так: ветер вращает лопасти, а полученную механическую энергию в электрическую перерабатывает установленный на ветряной мельнице генератор. Отсюда она поступает на распределительную станцию, а затем – в дома украинцев.

Все работает автоматически. Люди только ухаживают за ветряными мельницами. Работу гигантов контролируют на диспетчерском пункте.

"Здесь, на этих экранах и рабочих станциях, мы осуществляем контроль, управление и диагностику всех систем станций. Удалённо мы можем наблюдать за всеми процессами, которые происходят на электростанции", – говорит начальник смены Орловской ВЭС Дмитрий Омельченко.

Лопасти ветряной мельницы Орловской электростанции могут собрать энергии столько, что ее хватит для домов 190 семей. А вот вредные выбросы сократятся почти на 400 тыс. тонн в год.

"Стоимость проекта – 132 млн. евро. Данной станцией мы закончили выполнение нашей стратегии ДТЭК до 2020 года, установив 1 гВатт установленной мощности возобновляемой энергии в Украине", – заявил директор Орловской ВЭС Иван Лях.

В Запорожской области это уже третья ветряная электростанция компании ДТЭК.

"Приазовский регион имеет очень удобную розу ветров, очень сильный ветер, и именно поэтому компании выбирают Приазовье", – заявил первый заместитель председателя Запорожского областного совета Егор Семенков.

Каждая новая станция, производящая "зеленые киловатты", приближает Украину к энергетической независимости, убеждены в компании ДТЭК.

"К концу следующего года мы будем производить почти 2,5 млрд. кВт/ч. Это означает, что энергии, которую произведут наши зеленые электростанции, хватит для обеспечения светом всех жителей Киева", – заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш.

Курс по ветру в компании ДТЭК будут держать и дальше. И уже готовят новые экологические проекты.

Также сайт "Сегодня" писал, что в Украине ветрофермы идут в рост. Согласно Энергетической стратегии, принятой правительством страны, к 2035 году четверть всей электроэнергии Украина будет получать из возобновляемых источников. Более близкая цель — 11% к 2020 году. 2017-й мы закончили со скромными 1,5 ГВт мощности из необходимых 5 ГВт. Что касается выработки электроэнергии, то ее львиную долю принесли ветроэлектростанции.

Кроме того, мы сообщали, что комитет по ТЭК проголосовал за внедрение зеленых аукционов с 2020 года.

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