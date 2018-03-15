В Запорожской области сгорели два автомобиля

Сегодня, 17:36

Одна из машин сгорела вместе с гаражом

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

В Запорожской области 14 марта произошло два возгорания автомобилей: один из них – в центре Запорожья, а второй – в райцентре Михайловка.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС в 21:23 спасатели получили вызов на улицу Вишневую в Александровском районе областного центра.

Как выяснилось, горел пристроенный к дому гараж и находившийся в нем автомобиль ВАЗ. К 23:05 спасатели полностью ликвидировали возгорание.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на дом.


Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Второй случай произошел в 13:16 в поселке Михайловка – тут горел моторный отсек ВАЗа.

Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Напомним, ранее в центре Запорожья ночью сгорели сразу четыре машины -  в жилом массиве "Южный" занялся припаркованный автомобиль Audi, а от него занялись еще три машины.

Также в Харькове ночью пылали автомобили, которые, по предварительным данным, подожгли.

А перед этим в Одессе произошла целая серия ночных поджогов автомобилей, которые случились почти одновременно в разных районах города.
пожар, Запорожье, запорожская область, ГСЧС

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Источник:

"Сегодня"

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