В Запорожской области сгорели два автомобиля

Одна из машин сгорела вместе с гаражом

В Запорожской области 14 марта произошло два возгорания автомобилей: один из них – в центре Запорожья, а второй – в райцентре Михайловка.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС в 21:23 спасатели получили вызов на улицу Вишневую в Александровском районе областного центра.

Как выяснилось, горел пристроенный к дому гараж и находившийся в нем автомобиль ВАЗ. К 23:05 спасатели полностью ликвидировали возгорание.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на дом.











Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Второй случай произошел в 13:16 в поселке Михайловка – тут горел моторный отсек ВАЗа.

Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Напомним, ранее в центре Запорожья ночью сгорели сразу четыре машины - в жилом массиве "Южный" занялся припаркованный автомобиль Audi, а от него занялись еще три машины.

Также в Харькове ночью пылали автомобили, которые, по предварительным данным, подожгли.

А перед этим в Одессе произошла целая серия ночных поджогов автомобилей, которые случились почти одновременно в разных районах города.