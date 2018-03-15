На Донбассе парень взорвал гранату в квартире и погиб
В квартире осколками посечена мебель и выбит оконный блок
Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
Взрыв произошел в городе Доброполье в пятиэтажном жилом доме. Спасатели обнаружили, что в квартире осколками посечена мебель и выбит оконный блок.
В городе Доброполье Донецкой области произошел взрыв в многоквартирном доме в микрорайоне Солнечный. Обэтом сообщает региональное управление ГСЧС в четверг, 15 марта.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что квартира, где произошел взрыв, находится на третьем этаже пятиэтажного дома, но горения обнаружено не было.
"Бойцы ГСЧС открыли дверь квартиры и предоставили доступ внутрь представителями Национальной полиции. При обследовании квартиры было обнаружено тело мужчины 1994 года рождения без признаков жизни. Было установлено, что мужчина погиб от взрыва гранаты. В квартире осколками посечена мебель и выбит оконный блок", – говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа Нацполиции.
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