В Запорожской области столкнулись фургон и легковушка: двое погибших

Фото: ГУНП в Запорожской области

В Запорожской области на трассе в Васильевском районе произошло смертельное ДТП – столкнулись фургон Peugeot Partner и легковушка Skoda Octavia. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария случилась около 18:00 1 октября на трассе Харьков-Симферополь. Как выяснилось, водитель Peugeot Partner выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Skoda Octavia Tour. В результате ДТП оба водителя погибли на месте происшествия.

Фото: ГУНП в Запорожской области

"В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – рассказали в полиции и отметили, что продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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