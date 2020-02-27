В Запорожской области туберкулез убил двоих детей

В Запорожской области медики зафиксировали две смерти маленьких детей от туберкулеза. Об этом рассказали в Запорожском горсовете во время акции протеста против закрытия тубдиспансера, сообщает Depo.Запорожье.

Медицинская сестра отделения реанимации и анестезии Запорожского областного туберкулезного диспансера Ирина Слатвицкая говорит, что умер трехлетний мальчик из многодетной семьи. Еще один ребенок, 7-летняя девочка, умерла несколько месяцев назад. Известно, что стационаре находится ее мать.

Кроме того, по словам медсестры, заболела и учительница, у которой учился ребенок.

"Сейчас у нас есть информация, что заболела учительница, которая преподавала у этой девочки", – рассказала медсестра.

Медработник считает, что такая ситуация сложилась из-за недостаточного внимание к выявлению болезни.

"Прекратила ездить передвижная станция – флюроцентр. Если заехать в деревни, снять там (сделать флюорографию, – ред.), знаете, какую картину мы увидим", – говорит медсестра.

Напомним, в Украине каждый год от туберкулеза умирают около 4 тыс. человек . В 2018 году заболели туберкулезом около 36 тыс. человек.

Кроме того, мы писали, что в Киеве начали активней бороться с туберкулезом. Столица присоединилась к международной инициативе, согласно которой активней станет профилактика и разъяснительная работа относительно заболевания.

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