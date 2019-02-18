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В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривен

Сегодня, 12:42

В ходе расследования мошенничества было проведено более 10 обысков

В Запорожье разоблачили ювелиров-мошенников. Фото: "Вся власть"
В Запорожье разоблачили ювелиров-мошенников. Фото: "Вся власть".
В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a8a/1ca/5c6a8a1ca04cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a8a/1ca/5c6a8a1ca04cd.jpg Запорожье В ходе расследования мошенничества было проведено более 10 обысков

В Запорожской области сотрудники столичного управления Государственной фискальной службы разоблачили организованную группу, которая незаконно производила и продавала ювелирные изделия.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, "черные ювелиры" организовали мощное производство и продажу драгоценностей в обход уплаты налогов: драгоценные металлы и камни покупались за наличные, а потом из них создавали ювелирные изделия, которые продавались через специально созданную сеть магазинов, а также через интернет.

Свою деятельность мошенники вели от имени десятков подставных лиц, как правило подчиненных работников или связанных с организаторами людей, которые были оформлены в качестве частных предпринимателей.

Доходы, полученные от проведенных сделок, не отображались в бухгалтерском и налоговом учете подконтрольных предприятий.

В рамках разоблачения "черных" ювелиров налоговики провели 11 обысков, во время которых изъяли ювелирные изделия общей стоимостью 98 млн грн, черновую документацию, компьютеры и электронные носители информации.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее мы писали о том, как мошенники охотятся на продавцов в интернете: жертвами становятся люди, которые продают дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов.

Ранее журналисты "Сегодня" также разбирались, как телефонные мошенники вымогают деньги у украинцев и что с этим делать. Главная проблема заключается в том, что украинское законодательство устроено таким образом, что наказать злоумышленников практически нереально – собственно, как и вычислить их.

Также мы писали об относительно новом виде мошенничества в интернете – случаях, когда в соцсетях предлагают "льготные кредиты" под очень низкий процент. 

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Тег мошенничество, мошенник, ювелир

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Сегодня

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