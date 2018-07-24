В Гуляйполе посреди ночи вспыхнула иномарка

В районном центре Запорожской области – городе Гуляйполе – в ночь на 24 июля загорелся легковой автомобиль. Как сообщили в областном управлении ГСЧС, вызов о пожаре поступил в 3:49.

"По ул. Пятихатки в г. Гуляйполе…спасатели установили, что горит моторный отсек автомобиля Opel Omega", – передают пожарные. Возгорание было оперативно ликвидировано.

По факту возгорания соответствующими службами было начато расследование, причини пожара выясняется.

Напомним, ранее в ночь на 22 июля в Одессе возле жилого дома произошел пожар: вспыхнули четыре автомобиля. Инцидент произошел примерно в 3:40 на улице Балковская. Около 4:00 пожар удалось ликвидировать.

Также мы сообщали, что не так давно в Киеве на Троещине неизвестные подожгли внедорожник Nissan Pathfinder, а в Голосеевском районе на автостоянке сгорело 54 автомобиля. Большая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению.

Кроме того, мы писали о том, как в Киеве на улице Почайнинской загорелся припаркованный автомобиль Honda CR-V, с которого огонь распространился на рядом стоящий Suzuki Swift.