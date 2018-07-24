В Гуляйполе посреди ночи вспыхнула иномарка

Вчера, 10:18

В запорожском райцентре загорелся Opel Omega

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

В районном центре Запорожской области – городе Гуляйполе – в ночь на 24 июля загорелся легковой автомобиль. Как сообщили в областном управлении ГСЧС, вызов о пожаре поступил в 3:49.

"По ул. Пятихатки в г. Гуляйполе…спасатели установили, что горит моторный отсек автомобиля Opel Omega", – передают пожарные. Возгорание было оперативно ликвидировано.

По факту возгорания соответствующими службами было начато расследование, причини пожара выясняется.

Напомним, ранее в ночь на 22 июля в Одессе возле жилого дома произошел пожар: вспыхнули четыре автомобиля. Инцидент произошел примерно в 3:40 на улице Балковская. Около 4:00 пожар удалось ликвидировать.

Также мы сообщали, что не так давно в Киеве на Троещине неизвестные подожгли внедорожник Nissan Pathfinder, а в Голосеевском районе на автостоянке сгорело 54 автомобиля. Большая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению. 

Кроме того, мы писали о том, как в Киеве на улице Почайнинской загорелся припаркованный автомобиль Honda CR-V, с которого огонь распространился на рядом стоящий Suzuki Swift. 
пожар, запорожская область, Гуляйполе

Вы сейчас просматриваете новость "В Гуляйполе посреди ночи вспыхнула иномарка". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Блокпосты на азовских курортах сработали против наркокурьеров

Вчера, 10:08

В Бердянске и Акимовском районе задержали перевозчиков наркотиков

Евросоюз

фото AFP

Жертвами лесных пожаров в Греции стали более 20 человек, десятки госпитализированы

Вчера, 03:24

Ранее греческое телевидение сообщало о десяти погибших
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

В Швеции не могут справиться с лесными пожарами

20 Июля, 17:43

Службы надеются, что их работу облегчит изменение жаркой погоды

Евросоюз

Фото: 1news.com.ua

В Румынии загорелся служебный автобус: пострадали 13 человек

20 Июля, 15:09

Пожар произошел из-за неисправности системы охлаждения двигателя
Загрузка...