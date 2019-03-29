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В Запорожской области вандалы разрушили могилы на кладбище

Сегодня, 14:24

Полиция оперативно разыскала злоумышленников

Под Запорожьем вандалы осквернили кладбище
Под Запорожьем вандалы осквернили кладбище. Фото: Нацполиция
В Запорожской области вандалы разрушили могилы на кладбище //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e0c/a3c/5c9e0ca3cec8e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e0c/a3c/5c9e0ca3cec8e.jpg Запорожье Полиция оперативно разыскала злоумышленников

В селе Таврическое Ореховского района Запорожской области вандалы разрушили несколько могил на местном кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Сообщение о происшествии копы получили 27 марта: к стражам порядка обратились местные жители с заявлением о том, что на местном кладбище было разрушено разрушили пять могил, разбиты надгробия и похищены металлические конструкции.

Полицейские совместно с активистами оперативно установили личности злоумышленников – ими оказались ранее судимые местные жители 1977 и 1979 годов рождения. По факту происшествия открыто уголовное производство. Продолжается расследование.

Ранее мы писали о том, что в Днепре полицейские задержали 17-летнего парня, который на стены дома наносил рекламу наркотических препаратов. 

Также в Днепре чиновники объявили вознаграждение в 100 тысяч гривен за информацию о вандалах, которые нанесли рекламу наркотиков на памятник меценату Александру Полю. Вскоре выяснилось, что злоумышленниками оказались двое старшеклассников, решивших подзаработать – за каждую надпись им обещали выплатить по 20 гривен.


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Тег вандалы, вандализм, запорожская область

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