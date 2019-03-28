В Запорожской области задержали "черных лесорубов"

Запорожские копы блокировали продажу незаконно вырубленной древесины

В Запорожской области задержали "черных лесорубов". Фото: Нацполиция

В Запорожской области задержали "черных лесорубов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cfc/7e2/5c9cfc7e2269f.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cfc/7e2/5c9cfc7e2269f.jpeg 2019-03-28T18:57:56+02:00 Запорожье Запорожские копы блокировали продажу незаконно вырубленной древесины

В Запорожской области полицейские заблокировали продажу незаконно вырубленной древесины. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 27 марта, около 8 часов утра в полицию обратился лесничий поселка Приазовское – мужчина заявил, что на улице Мира заметил грузовик, из которого выгружают древесину.

Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили груженый вырубленными деревьями автомобиль FAW. На груз у водителя фуры документов не было.

Кроме того, выяснилось, что мужчина привез в поселок древесину на продажу. В результате, у него изъяли автомобиль и 17 кубов древесины.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее Верховная Рада ввела уголовную ответственность за контрабанду леса-кругляка. Закон устанавливает жесткую криминализацию контрабанды леса-кругляка и ограничивает внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн кубометров в год. Документ также содержит пункт о запрете экспорта топливной древесины.

Также мы писали о том, как работает электронный учет древесины в Украине. Оказывается, что почти треть государственных лесхозов (27%), остается неподключенной к электронному учету древесины (ЭУД) – в частности, речь идет о лесхозах в подчинении Министерства образования, Министерства обороны, а также коммунальных лесов и лесов облавтодоров.

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