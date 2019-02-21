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В Запорожской области заметили следы необычного зверя

Сегодня, 02:45

В Пологовском районе на реке заметили следы работы бобров

В Запорожской области заметили следы жизнедеятельности бобров. Фото: "Пологовские вести"
В Запорожской области заметили следы жизнедеятельности бобров. Фото: "Пологовские вести".
В Запорожской области заметили следы необычного зверя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d9a/7f0/5c6d9a7f0e01f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d9a/7f0/5c6d9a7f0e01f.jpg Запорожье В Пологовском районе на реке заметили следы работы бобров

В Пологовском районе Запорожской области местный житель заметил следы необычного для этого региона животного – бобра.

Деревья с характерными следами зубов были найдены на реке Гайчур у села Новоселовка. Об этом со ссылкой на местного любителя природы Александра Филобока сообщили "Пологовские вести".

Как стало известно, прогуливаясь вдоль берега, мужчину увидел лежащую иву, а на ее стволе – следы зубов бобра. По его словам, эта находка – сенсация для региона, где бобры не водятся.

Филобок предположил, что бобер мог пробраться из устья реки Гайчур, в поисках новой территории для жизни.

Для справки: Обыкновенный бобр, или речной, – грызун из рода бобров. Длина тела этого животного без учета хвоста обычно составляет 70-100 см, а вес – до 30 кг.

До середины ХХ века этот вид имел малую численность и ограниченное распространение – отдельные колонии европейских бобров в Украине сохранились на реках Киевской, Черниговской, Житомирской и Волынской областей, а также на севере Донецкой области.

Охота на европейского бобра в Украине ранее была запрещена и теперь численность вида растет: в течение 1999-2007 годов общее количество бобров в Украине возросло с 13,8 тысяч до 30,8 тысяч особей.

Напомним, в прошлом году  в Киеве на улице Жилянской, 54 прохожие обнаружили огромную змею, висевшую на фонарном столбе. Еще один необычный вызов волонтеры "Команды спасения животных" получили с улицы Выборгской: жителей напугала змея, которую заметили под лестницей одного из зданий. По словам волонтеров, это была медянка – слабоядовитая змея из Красной Книги (на людей она не нападает, но даже в случае укуса ее яд для человека не смертелен).

Также необычных "отдыхающих" заметили киевляне в Днепровском районе. В воде на берегу озера  Тельбин прохлаждались два крупных питона. По мнению местных жителей, они, скорее всего, были домашними животными.

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Тег животные, запорожская область, бобры

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