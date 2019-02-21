В Запорожской области заметили следы необычного зверя
В Пологовском районе на реке заметили следы работы бобров
В Пологовском районе Запорожской области местный житель заметил следы необычного для этого региона животного – бобра.
Деревья с характерными следами зубов были найдены на реке Гайчур у села Новоселовка. Об этом со ссылкой на местного любителя природы Александра Филобока сообщили "Пологовские вести".
Как стало известно, прогуливаясь вдоль берега, мужчину увидел лежащую иву, а на ее стволе – следы зубов бобра. По его словам, эта находка – сенсация для региона, где бобры не водятся.
Филобок предположил, что бобер мог пробраться из устья реки Гайчур, в поисках новой территории для жизни.
Для справки: Обыкновенный бобр, или речной, – грызун из рода бобров. Длина тела этого животного без учета хвоста обычно составляет 70-100 см, а вес – до 30 кг.
До середины ХХ века этот вид имел малую численность и ограниченное распространение – отдельные колонии европейских бобров в Украине сохранились на реках Киевской, Черниговской, Житомирской и Волынской областей, а также на севере Донецкой области.
Охота на европейского бобра в Украине ранее была запрещена и теперь численность вида растет: в течение 1999-2007 годов общее количество бобров в Украине возросло с 13,8 тысяч до 30,8 тысяч особей.
Напомним, в прошлом году в Киеве на улице Жилянской, 54 прохожие обнаружили огромную змею, висевшую на фонарном столбе. Еще один необычный вызов волонтеры "Команды спасения животных" получили с улицы Выборгской: жителей напугала змея, которую заметили под лестницей одного из зданий. По словам волонтеров, это была медянка – слабоядовитая змея из Красной Книги (на людей она не нападает, но даже в случае укуса ее яд для человека не смертелен).
Также необычных "отдыхающих" заметили киевляне в Днепровском районе. В воде на берегу озера Тельбин прохлаждались два крупных питона. По мнению местных жителей, они, скорее всего, были домашними животными.
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