В Запорожской области живодерке избрали меру пресечения: что решил суд

Вольнянский суд Запорожской области избрал меру пресечения девушке, которая издевалась над животными. Ее отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 24-летней подозреваемой грозит до восьми лет тюрьмы.

Видео: t.me/etozp

Напомним, на днях сотрудники киберполиции задержали девушку, которая пытала и убивала животных на видео, а ролики продавала в запрещенной соцсети.

Во время обыска по месту жительства подозреваемой правоохранители обнаружили фото и видеоматериалы жестокого обращения с животными. Помимо этого, девушка также распространяла в интернете материалы порнографического характера.

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По данным фактам открыли два уголовных производства по статьям – "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" и "жестокое обращение с животными".

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Ранее мы сообщали, что под Запорожьем подожгли дом живодеров. Два человека перелезли через забор с дубинками, проникли в дом главаря банды живодеров Александра и жестоко избили его, а также его сообщницу Кристину.

Видео: Instagram/its_zp

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