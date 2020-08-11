Пытали и убивали животных: под Запорожьем подожгли дом живодеров (видео)

В Вольнянском районе Запорожской области, где не так давно копы задержали девушку, которая издевалась над животными, неизвестные подожгли дачу и автомобиль живодеров. Инцидент произошел 10 августа.
Как сообщает "Актуально", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, двое человек перелезли через забор с дубинками, проникли в дом главаря банды живодеров Александра и жестоко избили его вместе с подельницей Кристиной.
Также неизвестные подожгли авто одного из злоумышленников, огонь перекинулся на дом. На месте выезжали спасатели и полицейские.
В полиции "Сегодня" информацию не подтвердили, но и не опровергли. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее мы сообщали, что в Запорожье ищут живодера, который подозревается в издевательствах над животным. Неизвестный повесил щенка хаски на дереве. Животное спасти не удалось.
Также напомним, в Лозовой 19-летняя девушка жестоко убила своего кота. Живодерку задержали. Она признала свою вину, однако причину своего поступка не объясняет.
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