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Пытали и убивали животных: под Запорожьем подожгли дом живодеров (видео)

11 августа, 09:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Неизвестные также подожгли и авто

В Вольнянском районе Запорожской области, где не так давно копы задержали девушку, которая издевалась над животными, неизвестные подожгли дачу и автомобиль живодеров. Инцидент произошел 10 августа.

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Как сообщает "Актуально", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, двое человек перелезли через забор с дубинками, проникли в дом главаря банды живодеров Александра и жестоко избили его вместе с подельницей Кристиной.

Также неизвестные подожгли авто одного из злоумышленников, огонь перекинулся на дом. На месте выезжали спасатели и полицейские.

В полиции "Сегодня" информацию не подтвердили, но и не опровергли. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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Видео: Instagram/its_zp

Ранее мы сообщали, что в Запорожье ищут живодера, который подозревается в издевательствах над животным. Неизвестный повесил щенка хаски на дереве. Животное спасти не удалось.

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Также напомним, в Лозовой 19-летняя девушка жестоко убила своего кота. Живодерку задержали. Она признала свою вину, однако причину своего поступка не объясняет.

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избиение живодеры пожар самосуд Запорожская область
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