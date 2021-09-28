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Воняет рыбой и грязью – жители Запорожья жалуются на воду из-под крана (видео)

Притыкин Олег Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
28 сентября, 06:00
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Эксперты считают, что источником неприятного запаха и вкуса воды могут быть сине-зеленые водоросли в Днепре
Жители Запорожья жалуются на состояние воды
Жители Запорожья жалуются на состояние воды / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье вода из-под крана начала вонять, она официально не пригодна для питья. Горожане жалуются, что даже помыть руки и посуду не могут, тем временем власть разводит руками.

Когда из крана потечет по-настоящему питьевая вода, выясняли "Сегодня".

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Водопроводная вода почти прозрачная. Но даже на расстоянии вытянутой руки ощущается неприятный запах. Пахнет рыбой и грязью.

Вода из крана сильно воняла еще летом, тогда же появился неприятный привкус. Не помогает ни отстаивание, ни кипячение. Местная жительница Наталья Приймачук возмущается – даже мыть руки неприятно, а о том, чтобы ее пить, и речь не идет.

"Запах – невозможно ни чая выпить, ни что-то другое варить. Может быть, оно не так заметно, а если пить какие-то напитки – невозможно пахнет плесенью", – сказала Наталья.

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Галина даже не рискует и за водой ходит в магазин. Покупает бутилированную.

"Я вот иду по воду каждый день, тащу бутылку воды, потому что невозможно пить. Это ужасно – мне и дети жалуются. Ну вот воняет – даже посуды не помыть", – добавила она.

Почему вода в таком состоянии?

Запорожье получает воду из Днепра. Специалисты предполагают: источником ее неприятного запаха и вкуса могут быть сине-зеленые водоросли, которые есть в реке. Летом из-за аномальной жары они быстро размножались и попали вместе с водой до очистных сооружений.

"Они опускаются на дно именно там, где проходит водозабор на очистные сооружения и дольки этих водорослей попадают в водопроводную сеть. Именно с этим мы можем теоретически связывать наличие привкуса и запаха, которые есть в воде", – заявил замдиректора Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней Дмитрий Макаров.

Ни одна из проб воды не соответствует нормам

На многочисленные жалобы запорожцев отреагировала Госпродпотребслужба. Взяли воду на исследования и обнаружили – ни одна из проб не соответствует нормам.

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Во время очистки воду обрабатывают хлором, который убивает водоросли. И остаются их остатки. Возможно, именно эти остатки не могут отфильтровать очистные сооружения "Водоканала", а возможно – дело в загрязненности городских сетей. Окончательный ответ даст проверка.

Однако чтобы провести внеплановую проверку технологии очистки воды на сооружениях городского "Водоканала" – запорожской Госпродпотребслужбе нужно разрешение из столицы. И когда оно поступит – неизвестно. Пока же горожане должны питьевую воду покупать или пренебрегать здоровьем.

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