Сломанные двери и душ из минералки: "слуга народа" устроил потасовку в мэрии Мелитополя

Депутат потребовал от городских властей, чтобы с ним обсудили тарифы на ЖКХ

В Запорожской области здание Мелитопольской мэрии, где должна была собраться сессия городского совета, стало объектом интереса народного депутата Владимира Крейденко и его группы поддержки.

Как сообщает издание РИА Мелитополь, народный избранник вместе с помощниками сломал дверь в сессионный зал, сел в кресло председателя и предложил, чтобы секретарь горсовета вышел к нему для разговора о тарифе на тепло.

В итоге сессия Мелитопольского горсовета продлилась 10 минут, один из городских депутатов попал под "душ" из минеральной воды, а обсуждать с нардепом тарифы никто так и не вышел, сообщают "Местные вести".

У трибуны находилось много полиции, общественников и депутатов. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, все решения, запланированные на время сессии, были приняты.

Напомним, что накануне на сессию городского совета в Жмеринке, в Винницкой области, ворвалась группа мужчин в масках, которые устроили потасовку. В итоге пострадали восемь полицейских и четверо нападавших.

Также мы сообщали о том, как в Кропивницком во время сессии горсовета на местного жителя, который выступал с трибуны, набросился депутат.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться