Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Сломанные двери и душ из минералки: "слуга народа" устроил потасовку в мэрии Мелитополя

28 февраля, 11:46

Руслан Ровик

Депутат потребовал от городских властей, чтобы с ним обсудили тарифы на ЖКХ

В Запорожской области здание Мелитопольской мэрии, где должна была собраться сессия городского совета, стало объектом интереса народного депутата Владимира Крейденко и его группы поддержки.

Как сообщает издание РИА Мелитополь, народный избранник вместе с помощниками сломал дверь в сессионный зал, сел в кресло председателя и предложил, чтобы секретарь горсовета вышел к нему для разговора о тарифе на тепло.

В итоге сессия Мелитопольского горсовета продлилась 10 минут, один из городских депутатов попал под "душ" из минеральной воды, а обсуждать с нардепом тарифы никто так и не вышел, сообщают "Местные вести".

У трибуны находилось много полиции, общественников и депутатов. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, все решения, запланированные на время сессии, были приняты.

Напомним, что накануне на сессию городского совета в Жмеринке, в Винницкой области, ворвалась группа мужчин в масках, которые устроили потасовку. В итоге пострадали восемь полицейских и четверо нападавших.

Также мы сообщали о том, как в Кропивницком во время сессии горсовета на местного жителя, который выступал с трибуны, набросился депутат.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Мелитополь потасовка запорожская область горсовет

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Банкомат в Запорожье взорвали воздушными шариками: появилось видео
Банкомат в Запорожье взорвали воздушными шариками: появилось видеоЗапорожье
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцев
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцевУкраина
В Киеве объявили штормовое предупреждение: на столицу идет ураганный ветер
В Киеве объявили штормовое предупреждение: на столицу идет ураганный ветерУкраина
В Мелитополе активисты насильно
В Мелитополе активисты насильно "накормили" начальника образования маргарином (видео)Запорожье
"Юля" разбушевалась: в Запорожье высоковольтные провода упали на авто с людьми (видео)Запорожье
В Запорожье тополь рухнул на авто с людьми: появилось видео момента ЧП
В Запорожье тополь рухнул на авто с людьми: появилось видео момента ЧПЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...