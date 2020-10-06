Запорожье выбирает мэра: что известно о кандидатах

25 октября 2020 года в Украине пройдут местные выборы. Жителям Запорожья предстоит выбрать нового главу города. Журналисты сайта "Сегодня" собрали информацию о том, кто идет в мэры.

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Официально ЦИК зарегистрировал десять кандидатов:

Буряк В. В. – "Партия Владимира Буряка "Єднання";

Крамаренко О. Н. – "За майбутнє";

Осипов Д. Н. – самовыдвиженец;

Прозапас В. Н. – партия "Европейская солидарность";

Ружин Ю. Н. – "Радикальная партия Олега Ляшко";

Рябцев В. В. – партия "Батькивщина";

Слепян Э. В. – партия "Наш край"

Тарасов Д. О. – "Сила Людей";

Тишечко В. В. – партия "Слуга Народа";

Хоцкий В. И. – самовыдвиженец;

Что известно о кандидатах

Буряк Владимир Викторович – действующий мэр Запорожья. Родился 20 июля 1965 года в поселке Куриловка Петриковского района Днепропетровской области. Ранее работал в Запорожском металлургическом комбинате "Запорожсталь". Прошел карьерный путь от инженер-металлурга до директора по инжинирингу, главного инженера "Запорожстали". Уволился из компании в 2015 году, когда его избрали мэром города.

Буряк В. В. – Facebook

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Крамаренко Олеся Николаевна – журналист и эковолонтер. Родилась 18 февраля 1982 года в городе Ирмино Луганской области, сейчас живет в Запорожье. Училась в Запорожском национальном университете. Является главой общественной организации "Дзыга", ранее работала заместителем главы Запорожской областной государственной администрации.

фото: Instagram

Осипов Дмитрий Николаевич – подполковник Вооруженных сил Украины. Учился в Военном институте ракетных войск и артиллерии им. Ивана Богуна в Сумах. После учебы направлен на службу в Запорожье. В 2019 году был начальником отдела подготовки управления ракетных войск и артиллерии в оперативном управлении командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ. Также он является уполномоченным лицом ОО "Запорожская областная ассоциация социальной поддержки и защиты сотрудников спецслужб "Содружество".

Реклама / Фото: 061.ua

Прозапас Валерий Николаевич – бизнесмен и бывший военный, принимал участие в боевых действиях в зоне АТО в составе 92 ОМБр. В 2019 году Прозапас баллотировался в Верховную Раду, но не прошел. Также он является директором по строительству ООО "Инфра-Строй", специалистом в области капитального строительства, городской инфраструктуры и информационных технологий.

Ружин Юрий Николаевич - бизнесмен и руководитель ОО "Хортицкий полк". Родился 27 марта 1972 года в Запорожье. Работает депутатом Запорожского областного совета от "Радикальной партии Ляшко", от которой и баллотируется в мэрию.

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Фото: Facebook

Рябцев Виталий Владимирович – директор ООО "Общественно-политический портал АКЦЕНТ". Родился 4 ноября 1975 в селе Чубаровка Пологовского района Запорожской области. Закончил Запорожский гидроэнергетический колледж Запорожской государственной инженерной академии, учился в Запорожском институте экономики и информационных технологий. С 2015 года – депутат Запорожского городского совета седьмого созыва от политической партии "Батькивщина". Является членом постоянной комиссии городского совета по вопросам жизнеобеспечения города.

/ Фото: 061.ua

Слепян Элла Валерьевна - первый заместитель председателя Запорожской ОГА, кандидат экономических наук. Родилась 27 мая 1968 года в Запорожье. Закончила Запорожский государственный университет и Запорожскую государственную инженерную академию. Работала учителем математики, экономистом, с 2002 года занимала разные должности в Запорожском городском совете.

Тарасов Денис Олегович – правозащитник, юрист и президент ОО "ЗПЛ "Универсал". Родился 31 октября 1979 года в Запорожье. Ранее работал следователем, юрисконсультантом и адвокатом. Выступал как общественный активист с инициативами о правовом образовании. С 2016 года является членом партии "Сила Людей" в Запорожской области.

Тишечко Виталий Владимирович - депутат городского совета и заместитель председателя облгосадминистрации. Родился 26 октября 1978 года в Запорожье. Учился в Национальном аэрокосмическом университете им. Жуковского "Харьковский авиационный институт" и в Институте последипломного образования "Запорожского института государственного и муниципального управления". С 2017 года работает директором ОДО "СК "Мотор-ГАРАНТ". С 2008 до 2016 года работал заместителем начальника управления кадров на ОАО "Мотор Сич".

Хоцкий Виктор Иванович – военный, участник АТО. Более 15 лет работал на различных должностях в районных администрациях. Сейчас он заместитель главы Орджоникидзевской районной администрации городского совета по вопросам коммунальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, строительства, регулирования земельных отношений и охраны окружающей среды.

Напомним, ранее мы писали, что изменится для избирателей и кандидатов на местных выборах в этом году.

Кроме того, "Сегодня" рассказывали, как избиратели будут голосовать в условиях карантина.

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