Поваленные деревья и "плавающие" авто: что натворили смерч и ураган на Запорожье (фото, видео)

Удар непогоды обрушился и на областной центр, и на курортные города

В Запорожской области непогода ударила по прибрежным курортным городам, а также по областному центру – в регионе прошли сильные ливни, бушевал мощный ветер и даже смерч.

Так, в курортном Бердянске сняли на видео момент возникновения торнадо у берега – сильный ветер закручивался в характерную спираль над водой, набирая все большие обороты. Этот ролик выложила в своем Facebook пользователь Елена Галата.

Кроме того, сильный ветер ломал и вырывал с корнем молодые деревья на Западном проспекте этого города.

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Как сообщил заместитель мэра Бердянска Григорий Горячев, утром 31 мая коммунальщики приступили к ликвидации последствий непогоды, а электрики обещали в течении суток вернуть снабжение трех домов, прерванное из-за упавшего дерева.

В то же время, Запорожье в первый день лета накрыло дождями и сильным холодным ветром. Так, в Шевченковском районе города на проезжую часть рухнуло дерево, которое, по словам очевидцев, перекрыло две автомобильных полосы.

Кроме того, город утопает в лужах, которые местами превращаются в крупные "озера", по которым плавают автомобили.

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Так, на улице Диагональной, что в Заводском районе, автомобили буквально бороздят огромные лужи, и на дороге образовалась огромная пробка.

Между тем, комментаторы в соцсетях отмечают, что эта улица всегда "тонет" после сильного дождя из-за загрязненных ливневок.

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Напомним, в последнее время в Украине разбушевалась непогода: в Карпатах пару дней засыпает снегом в горной местности, а дожди превращали улицы городов в реки. Так, например, сильный ливень превратил Харьков в Венецию.

Видео: telegam/vekha

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