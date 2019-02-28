Запорожские копы проверили неблагополучные семьи

В ходе рейда в отношении одной матери был составлен админпротокол

Запорожские копы проверили неблагополучные семьи. Фото: Нацполиция

Запорожские копы проверили неблагополучные семьи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7b4/47e/5c77b447eb9e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7b4/47e/5c77b447eb9e8.jpg 2019-02-28T12:29:32+02:00 Запорожье В ходе рейда в отношении одной матери был составлен админпротокол

В Запорожской области полицейские посетили семьи, которые оказались в сложных жизненных ситуациях и находятся на соответствующем учете. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Так, стражи порядка посетили детей в городе Днепрорудное и поселке Веселое. В ходе рейдов были обследованы условия проживания восьми семей, в которых воспитывается 23 ребенка.

С родителями были проведены беседы по поводу надлежащего выполнения родительских обязанностей, ведения здорового образа жизни, создания условий для проживания и развития детей, предупреждения насилия в семье.

Кроме того, правоохранители напомнили об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В отношении одной матери был составлен админпротокол.

Напомним, ранее в Днепре копы обнаружили двоих мальчиков, десяти и пятилетнего возраста, которых мать бросила в холодном доме без еды, а сама уехала на работу. После звонка от полиции с просьбой приехать, вместо матери детей явился мужчина, который заявил, что женщина приехать не может, так как находится на работе.

Также мы писали о том, что в Каменском открыли детский дом для детей, которые родились за решеткой у женщин, приговоренных к длительным срокам заключения. В этом детдоме малыши смогут до трех лет проживать с матерями.

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