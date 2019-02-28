Запорожские копы проверили неблагополучные семьи
В ходе рейда в отношении одной матери был составлен админпротокол
В Запорожской области полицейские посетили семьи, которые оказались в сложных жизненных ситуациях и находятся на соответствующем учете. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Так, стражи порядка посетили детей в городе Днепрорудное и поселке Веселое. В ходе рейдов были обследованы условия проживания восьми семей, в которых воспитывается 23 ребенка.
С родителями были проведены беседы по поводу надлежащего выполнения родительских обязанностей, ведения здорового образа жизни, создания условий для проживания и развития детей, предупреждения насилия в семье.
Кроме того, правоохранители напомнили об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В отношении одной матери был составлен админпротокол.
Напомним, ранее в Днепре копы обнаружили двоих мальчиков, десяти и пятилетнего возраста, которых мать бросила в холодном доме без еды, а сама уехала на работу. После звонка от полиции с просьбой приехать, вместо матери детей явился мужчина, который заявил, что женщина приехать не может, так как находится на работе.
Также мы писали о том, что в Каменском открыли детский дом для детей, которые родились за решеткой у женщин, приговоренных к длительным срокам заключения. В этом детдоме малыши смогут до трех лет проживать с матерями.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Запорожские копы проверили неблагополучные семьи". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
От голодной смерти спасли конфеты: в России 4-летний ребенок провел 5 суток возле трупа бабушки
Сейчас ребенок госпитализирован в состоянии крайнего истощения