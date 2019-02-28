Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

Запорожские копы проверили неблагополучные семьи

Сегодня, 12:29

В ходе рейда в отношении одной матери был составлен админпротокол

Запорожские копы проверили неблагополучные семьи
Запорожские копы проверили неблагополучные семьи. Фото: Нацполиция
Запорожские копы проверили неблагополучные семьи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7b4/47e/5c77b447eb9e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7b4/47e/5c77b447eb9e8.jpg Запорожье В ходе рейда в отношении одной матери был составлен админпротокол

В Запорожской области полицейские посетили семьи, которые оказались в сложных жизненных ситуациях и находятся на соответствующем учете. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Так, стражи порядка посетили детей в городе Днепрорудное и поселке Веселое. В ходе рейдов были обследованы условия проживания восьми семей, в которых воспитывается 23 ребенка.

С родителями были проведены беседы по поводу надлежащего выполнения родительских обязанностей, ведения здорового образа жизни, создания условий для проживания и развития детей, предупреждения насилия в семье.

Кроме того, правоохранители напомнили об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В отношении одной матери был составлен админпротокол.

Напомним, ранее в Днепре копы обнаружили двоих мальчиков, десяти и пятилетнего возраста, которых мать бросила в холодном доме без еды, а сама уехала на работу. После звонка от полиции с просьбой приехать, вместо матери детей явился мужчина, который заявил, что женщина приехать не может, так как находится на работе.

Также мы писали о том, что в Каменском открыли детский дом для детей, которые родились за решеткой у женщин, приговоренных к длительным срокам заключения. В этом детдоме малыши смогут до трех лет проживать с матерями.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег дети, запорожская область, неблагополучная семья

Вы сейчас просматриваете новость " Запорожские копы проверили неблагополучные семьи". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От голодной смерти спасли конфеты: в России 4-летний ребенок провел 5 суток возле трупа бабушки 

Вчера, 04:05

Сейчас ребенок госпитализирован в состоянии крайнего истощения

В США родители заставляли маленьких детей жить в собачьей будке

13 февраля, 15:29

Пока пятилетняя девочка и ее брат спали в конуре, еще два малыша жили в комнате вперемешку с котами и фекалиями

Аваков в США заявил, что Украина стоит на пороге "горячей войны"

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Алина Гросу показала беременный живот и обручальное кольцо (фото)

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Путин не остановится: разведка США дала прогноз

Что лечит калина в организме человека

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

На Землю может рухнуть советский зонд для исследования Венеры

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

“Автокефалия ненастоящая, а Епифаний - внук Филарета” - Софроний
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы

26 февраля, 07:38

Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

26 февраля, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане

Документалка про менструацию получила Оскар

Российскую звезду со скандалом не пустили в самолет: за что?