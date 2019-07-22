Запорожские металлурги планируют построить новый цех

Предприятие построило для города новое шоссе

В Запорожье металлурги намерены заменить старое мартеновское производство стали современным кислородно-конвертерным цехом, который будет более продуктивным и экологичным.

Предполагают, что результаты работы улучшатся, а вред природе предприятие будет наносить значительно меньше.

Там, где металлурги планируют развернуть строительство цеха, сейчас пролегает городское Северное шоссе, а потому ему на замену предприятие за свой счет построило новую дорогу, которая соединяет центр города и северные районы. Магистраль на четыре полосы обошлась в 220 миллионов гривен.

"Это первый шаг, уже практический реальный шаг в реализации самого важного проекта инвестиционного для "Запорожстали", самого важного инвестиционного проекта для компании "Метинвест" – это стройка нового кислородно‑конвертерного цеха на комбинате "Запорожсталь". Проект важен для города Запорожье, в первую очередь, своей экологической направленностью. Фактически это даст нам возможность закрыть мартеновский цех на комбинате "Запорожсталь", тем самым сделав комбинат экологически чистым", – объяснил Юрий Рыженков, генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг".

Напомним, во время рабочей поездки в Запорожскую область 18 июля президент Украины Владимир Зеленский узнал о наиболее актуальных проблемах областного центра. Речь о проблеме торговли наркотиками, нелегальных ломбардах и игорных заведениях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Запорожские металлурги планируют построить новый цех". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"