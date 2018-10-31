Запорожских работодателей оштрафовали на 4,5 млн грн за неоформленных сотрудников

В Запорожской области четверых работодателей в строительной отрасли за неофициальное использование труда 22 работников оштрафовали на сумму в более чем 4,5 миллиона гривен.

При этом, как сообщили в областном управлении Государственной фискальной службы, в ходе кампании по детенизации занятости на протяжении октября количество официально оформленных наемных работников увеличилось на 38% по сравнению с предыдущим месяцем.

Работодатели области заключили 16 тысяч трудовых договоров, что на 4388 больше, чем в предыдущем месяце. Это дало возможность увеличить ежемесячные поступления в бюджеты на 6,3 миллиона гривен, в том числе 2,5 миллиона гривен налога на доходы физических лиц, 3,6 миллиона гривен единого страхового взноса и 200 тысяч гривен военного сбора.

В пресс-службе отметили, что ГФС продолжает совместную работу с областным управлением Гоструда, Пенсионным фондом и правоохранительными органами, направленную на легализацию рынка труда.

Также сообщается, что в области возросло количество вновь физических лиц-предпринимателей – плательщиков соответствующего налога стало на 510 (или на 62,4%) больше, что позволит увеличить ежемесячные поступления в казну на два миллиона гривен.

Напомним, ранее в Винницкой области предпринимательницу из города Шаргород оштрафовали на более чем 223 тысячи гривен за то, что на нее работали два продавца, которые не были официально оформлены.

А ранее в Украине выросли штрафы за парковку на местах для инвалидов - теперь остановка машины в местах, предназначенных для людей с инвалидностью, может теперь обойтись в 2500 грн.

Также мы писали о введении штрафов за превышение скорости: в населенных пунктах можно ездить не быстрее 50 км/ч. Такое правило работает в странах Европы и рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Именно при движении 50 км/ч водитель успевает среагировать на пешехода на дороге и вовремя затормозить.