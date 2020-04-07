Запорожскую Хортицу теперь можно посетить онлайн: как проходят экскурсии

Как и многие всемирно известные музеи, запорожская Хортица обзавелась возможностью прогуляться по ней онлайн. Из-за карантина музей закрыли, но увидеть экспонаты и послушать экскурсовода можно виртуально. И, стоит отметить, онлайн-трансляции собирают рекордное количество посетителей.

Запорожская сечь – на карантине. В музее только охрана. И ученые, проводящие виртуальные экскурсии. Вышли в онлайн, чтобы не сидеть без дела. Автор идеи Елена Петрикей делает трансляции с помощью собственного смартфона:

"В 12 часов дня в понедельник начинаем двенадцать. Все с первого раза".

Как видят зрители виртуальные экскурсии, можно увидеть в видео ниже. Экскурсоводы среди других экспонатов показывают военную канцелярию Запорожской Сечи. Выглядит она так же, как полтысячелетия назад. Здесь ежедневно обрабатывали сотни документов. И уже тогда казаки заботились о безопасности. Ведь с зарубежными бумагами могли прислать возбудителей чумы, холеры, оспы и других болезней, рассказывает историк Вячеслав Зайцев:

"Чумовая кладовая, она так называется, потому, что это место для дезинфекции, для карантина".

Подозрительную корреспонденцию прогревали над огнем или обрабатывали уксусом.

"Вот я документ кладу сюда, открываю уксус, он здесь у нас сейчас сургучом забит, и заливаю сюда. Он не размоет чернил, потому довольно качественная вещь", – показывает в прямом эфире ученый. В тренде Купите продукты и не выходите из дома: на Буковине введут новые жесткие ограничения

С первой же трансляции – рекордное количество зрителей, почти двадцать пять тысяч в сутки. Это больше, чем побывали за месяц оффлайн. После интернет посещения Хортицы многие твердо решили увидеть Сечь собственными глазами.

Максим Остапенко, директор национального заповедника "Хортица":

"Почувствовать ауру, почувствовать атмосферу, почувствовать дух эпохи и какого-то места. И, конечно, это просто здоровая хорошая популяризация национального культурного наследия".

На Хортице решили проводить виртуальные экскурсии и после карантина. Уверены, это пойдет на пользу музею.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что увидеть Ниагарский водопад, Колизей и Белый дом можно онлайн. Популярный сервис предлагает посетить популярные достопримечательности онлайн, сходить в музей или даже посмотреть оперу.

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