Живой остров силы. Хортица получила новый современный брендинг – как это выглядит

Новая айдентика Хортицы / Фото: Сегодня

В Запорожье презентовали брендинг Хортицы, которую возрождают по программе "Большая стройка". Предполагается, что остров вскоре станет одним из ключевых туристических магнитов Украины. Так что Хортица получила собственную современную айдентику.

Реклама Новая айдентика Хортицы

Нова айдентика должна показать культурное, историческое и природное богатство заповедника, сообщают местные СМИ. Авторы хотели показать, что Хортица – это не только казаки и пороги на Днепре. Разработкой занималось агентство Bickerstaff.284, успевшее завоевать престижные международные награды "Молодые Каннские львы", Reddot, Epica и другие.

Агентство представило несколько вариантов айдентики, лучшие из которых выберут путем голосования.

Реклама Новая айдентика Хортицы

"Новый брендинг – это графическое путешествие. Чем больше мы узнаем об острове, тем больше остров раскрывается для нас во всей своей красе. Мы разработали набор символов, отражающих элементы флоры и фауны, определенных исторических эпох, мистические и абстрактные элементы. Наше позиционирование: остров Хортица – живой остров силы. Наше сообщение: приезжай и почувствуй", – объяснил креативный директор агентства Илья Ануфриенко.

Новая айдентика Хортицы

По словам директора национального заповедника Максима Остапенко, после просмотра брендинга возникает ассоциация, что Хортица – это главный остров Украины.

Реклама

"Бренд должен работать на будущее. Когда мы говорим о создании новых современных объектов, которые будут принимать тысячи посетителей, то понимаем, что должны быть сувениры, которые люди будут привозить домой. Эта айдентика имеет много различных проявлений: она будет работать с каждым событием, каждым объектом, каждой локацией, с каждым посетителем", – подчеркнул Остапенко.

Новая айдентика Хортицы

Напомним, в июне на острове начались работы в рамках "Большой реставрации", являющейся частью инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Здесь одновременно реконструируют Музей истории казачества, Курган Единства и Казачий круг, который станет пространством для реализации общественных проектов.

Также в Запорожье строят новые мосты, соединяющие Хортицу и два берега города современной автомагистралью.

Реклама

Кроме того, в конце августа в Запорожье на Хортице состоится большой музыкальный фестиваль, на котором выступят музыканты из Украины и Европы.

А о том, как плохие дороги влияют на людей, есть ли у Украины деньги на масштабные ремонты и многом другом, узнавайте в репортаже-расследовании "По следам Большой стройки":