Какие секреты хранит иконостас: строение и символика

Сегодня, 07:30

Почему иконы расположены в строгом порядке, куда нельзя входить священникам без праздничного облачения и где в древности изображали философов

Какие секреты хранит иконостас: строение и символика

Между алтарем и средней частью храма возводится специальная стена, украшенная иконами, — иконостас. Как его правильно читать и почему иконы расположены именно в таком порядке, "Сегодня" узнала в Киево-Печерской лавре. 

Символика

Иконостас имеет богослужебную и духовную "нагрузку". Он символизирует мир святых и ангелов — Царствие Небесное, пока еще недоступное нам. Это то место и состояние души, к которому нам нужно стремиться. Царствие Небесное для нас, живущих на земле, еще отделено. Но всякий православный христианин обязан к нему идти с помощью тех спасительных средств, которые нам предлагает Церковь и ее глава — Христос.

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Визуальное отделение алтаря от средней части храма должно мотивировать нас стремиться туда — в горняя, и это стремление является стержнем жизни каждого православного. Мы верим, что однажды милосердный Господь откроет нам двери в Рай и введет в него, как Отец, любящий Свое дитя…
Иконы иконостаса рассказывают нам историю спасения рода человеческого Господом нашим Иисусом Христом. Например, иконостас может быть одно- и многоярусным. На сегодняшний день, учитывая особенности храмовой архитектуры, появляются разные виды иконостасов. Мы же рассмотрим составляющие общепринятого храмового иконостаса.

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церковь, иконы, иконостас, древности
Автор:

Людмила Лысак

Источник:

"Сегодня"

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