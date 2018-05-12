Какие секреты хранит иконостас: строение и символика

Почему иконы расположены в строгом порядке, куда нельзя входить священникам без праздничного облачения и где в древности изображали философов

Между алтарем и средней частью храма возводится специальная стена, украшенная иконами, — иконостас. Как его правильно читать и почему иконы расположены именно в таком порядке, "Сегодня" узнала в Киево-Печерской лавре.

Символика

Иконостас имеет богослужебную и духовную "нагрузку". Он символизирует мир святых и ангелов — Царствие Небесное, пока еще недоступное нам. Это то место и состояние души, к которому нам нужно стремиться. Царствие Небесное для нас, живущих на земле, еще отделено. Но всякий православный христианин обязан к нему идти с помощью тех спасительных средств, которые нам предлагает Церковь и ее глава — Христос.

Визуальное отделение алтаря от средней части храма должно мотивировать нас стремиться туда — в горняя, и это стремление является стержнем жизни каждого православного. Мы верим, что однажды милосердный Господь откроет нам двери в Рай и введет в него, как Отец, любящий Свое дитя…

Иконы иконостаса рассказывают нам историю спасения рода человеческого Господом нашим Иисусом Христом. Например, иконостас может быть одно- и многоярусным. На сегодняшний день, учитывая особенности храмовой архитектуры, появляются разные виды иконостасов. Мы же рассмотрим составляющие общепринятого храмового иконостаса.