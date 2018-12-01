В память о протоиерее Андрее: леденцы для веры и сказки-дневники

19 октября ушел из жизни наш замечательный спикер рубрики "Воскресная школа" протоиерей одесского Свято-Архангело Михайловского женского монастыря отец Андрей (Прудников). Наш читатель, возможно, помнит его духовные беседы о способах борьбы с разными зависимостями (спецпроект "Страсти человеческие"). Статья "Сегодня" с его интервью "Любовь — это состояние тихой смерти" получила журналистскую премию Novomedia Awards в 2015 году. Отцу Андрею было всего 45. Смерть пришла неожиданно и практически мгновенно, в тот момент батюшка находился дома. Врачи констатировали инфаркт.

"Накануне вечером батюшка до 19 часов принимал людей, он вообще был очень любим народом, полностью отдавал себя людям, — делится игуменья обители, матушка Серафима. — Думаю, он просто сжег себя этим. Для прихожан это невосполнимая утрата. Они будут искать похожего священника, но вряд ли смогут найти такого же. Отец Андрей — настоящий служитель Господа, верный и преданный, обладавший уникальным даром проповеди и умением общаться с людьми из разных сфер общества. И весь свой дар он целиком и полностью отдавал людям. Священники такого уровня — такой степени самоотдачи и самопожертвования — чаще всего не живут долго. К сожалению. Сердце одного священника не всегда сможет справиться с бедами сотен его духовных чад. Нам будет очень не хватать его".

У батюшки осталось трое детей, младшему — три года. Семья священника поделилась с "Сегодня" воспоминаниями и записями из его дневников.

От чуда к особому служению

Служение отца Андрея Прудникова было не совсем обычным, предопределено Господом и связано с чудом.

"В 2000 году батюшка поехал в паломничество по святым местам, — рассказывает "Сегодня" вдова священника Ольга Прудникова. — В Серпуховском Высоцком мужском монастыре он купил икону "Неупиваемая чаша" — образ главной святыни Серпуховской обители. Но когда по традиции приложил ее к первообразу — икона необъяснимым образом прилипла к святыне и отсоединилась только после молебна. Это навело его на мысль, что Матерь Божия, возможно, хочет связать его служение с иконой "Неупиваемая чаша". Вернувшись домой, батюшка обратился к духовному наставнику — отцу Ионе Одесскому. Батюшка знал, что данное служение — крайне сложное. Отец Иона благословил батюшку: "Ты служи, а я буду молиться за тебя. Не бойся, Господь благословит". С тех пор до последнего дня каждый четверг и воскресенье отец Андрей служил молебен с акафистом иконе Божией Матери "Неупиваемая чаша". На акафист приходило большое количество людей — и зависимые, и их родные. Многие получали большую помощь, даже по молитвам родственников! Сердце зависимого менялось. В нем укреплялось желание бороться с зависимостью и появлялись силы. Чтобы выдернуть из пагубной среды, батюшка разрешал некоторым пожить в нашем доме. Мы все ощутили на себе эту духовную борьбу. Было очень тяжело, но отец Андрей верил, что эти трудности не напрасны. На похоронах я поразилась — было более 300 человек! Полный храм его духовных чад...".

Тайные дневники: леденцы для веры и новелла "Яхта"

"Леденцы для веры. Самые обыкновенные, разноцветные такие, 50 копеек за кулечек, гривня за кило. Раньше их монпансье называли. Ничего в них примечательного, просто леденцы. Я и не думал, что это — тоже дорога к Нему. В этом наша беда — мы слишком буквально понимаем слова. Дорога — значит с бордюрами и столбиками по бокам. Да только ведь дорогой или входом может быть что угодно. И если дано тебе увидеть все это — то не будет для тебя закрытых дверей и непроходимых дорог. Но почему же леденцы, спросите вы, что в них особенного? А что вы чувствуете, когда берете их в рот? Детство? Да, но не просто детство, а солнечную его часть. Самую счастливую! Присмотритесь, например, как молится ребенок... Он без сомнения видит Бога, смотрит прямо на Него. Потому что нет в ребенке вопросов. Вспомните, что требовали от Господа иудеи, когда Он был с ними? Доказательств! "Дай нам чудо!" — кричали они. Ребенок же не задает вопросов. В нем нет сомнений. Он все знает. Его мир прост и понятен всем. Граница между черным и белым четкая и не размытая. Это уже потом для себя мы придумали массу отступлений, объяснений, уловок — только чтобы объяснить свои грехи. Оправдаться. Слово-то какое гадкое... А что мы придумали для покаяния? Для осознания своих грехов? Нежелание видеть свои минусы присуще всем. И только дети и старцы способны на мгновенное покаяние. Одни — потому что еще не имеют лжи, другие — потому что уже избавились от нее".

"Иногда жизнь и судьба человека сводится в узенькую точку. Как перемычка в песочных часах. И кажется, что эта теснота будет вечно — молитва в этот час очень усердная и слезная... Но проходит время, проблема решается, и молитва наша, как пересыхающий ручей — становится все меньше, меньше и меньше... Какой позор".

"После сильной физической боли наступает опустошение — состояние, когда ничего не хочется. Также и после тяжелых духовных проблем — самое опасное состояние именно опустошение. Потому как духовная война ни на что не похожа, и передышка здесь невозможна. Она равносильна смерти..."

"Дух злобы — дьявол чаще всего наносит новоначальному христианину удар по самым чувствительным местам нашей души. Близкие. Отец, мать, сестра или брат, жена или сын могут восстать на тебя за имя Христово. Не смущайся. Добро и зло давно уже воюют за души христиан".

"Сколько раз я видел в храме людей, стоящих на коленях и что-то слезно просящих у Бога... Видел, как они получали то, что испрашивали. Но только одно оставляет неприятный осадок. Очень немногих я видел потом в церкви для того, чтобы поблагодарить Бога. В повседневной жизни мы считаем нормой поблагодарить друг друга за что-либо. Так почему же эта норма не переносится на нашу духовную жизнь? Что мешает нам? Не наш ли эгоизм?! Ты киваешь головой, читатель? Ты согласен? Говоришь себе: завтра или послезавтра обязательно пойду в храм! А ты действительно пойдешь?"

"У него была мечта. Не просто мечта — часть жизни. Как-то раз, лет в 16, он попал к друзьям своих друзей в гости на шашлыки. Вот после очередной бутылки шампанского кто-то предложил поехать на Колькину яхту. Яхта?? У Кольки??! Что-то зажглось внутри и затрепыхалось... Это даже и объяснить трудно. Море, шум прибоя и запах йода. Они оказались на яхте. Потом он понял, что это была простенькая яхта. Даже не яхта, а так — большая лодка. Но в этот день он умер для обычной жизни и родился вновь другим человеком, лишь внешне похожим на прежнего. С тех пор многое переменилось. Но вот сколько прошло времени — он не знал. Не до того было. Время просто прошло. Он стал не просто знатоком яхт и всего, что касалось выходов в море, — он был ведущим экспертом в этой области. И вот настал тот день, когда он стоял на пирсе и смотрел на свою красавицу. Он выбрал ее давно, и много работал для того, чтобы назвать ее своей. Чек подписан, ключи переданы, бумаги оформлены. Все ушли. Сил больше нет, он тихонько сползает по какой-то железяке и плачет. Утром на пирсе его нашел сторож и вызвал полицию. Полицейский быстро заполнил бумаги и уходя сказал: "92, совсем седой и один, и профессор, а в море так и не вышел".

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Сказки-дневники: свобода пустынника

Монастырские сказки 1

5 монахинь решили поделиться друг с другом — у кого сколько грехов. Говорили, говорили и разошлись. А каждая подумала: "Хорошо, что я не такая грешная, как мои сестры". А вы когда каялись последний раз?

Монастырские сказки 2

2 монахини поссорились и пошли к игуменье выяснять отношения. Пока шли, каждая придумала, что говорить игуменье, как себя оправдать, а другую — обвинить. Пришли — а игуменьи нет, уехала. Посидели, посидели, помирились и разошлись. А вы тоже к начальству бегаете?

Монастырские сказки 3

В одном монастыре 100 монахинь решили сварить суп. И каждая принесла что-то свое. Да только оказалось, что продукты были гнилые. Каждая принесла то, что ей не нужно, решив, что в общей кастрюле одну гнилую картошку никто не заметит. Сварили и стали плеваться — суп-то невкусный! А вы из чего свой суп варите?

Монастырские сказки 4

Одна монахиня стояла на исповеди, каялась в грехах, а сама слушала беса, который говорил ей: "Ты не такая, ты самая хорошая, ты лучше той, другой!". Монахиня слушала, верила и соглашалась. А потом повернула голову в другую сторону и увидела Ангела, который стоял и плакал. Полное покаяние не только в словах должно быть, но и в сердце.

Монастырские сказки 5

Одну важную монахиню назначили на простое послушание. Она пошла его исполнять, но все время сердилась — как же ее такую опытную и в летах назначили вдруг пол мыть! А потом увидела, как Господь вместо нее шваброй пол моет. А вы давно пол мыли?

Монастырские сказки 6

Одна старая монахиня говорила себе так: "Я хорошо жила, молилась, трудилась — значит, я попаду в рай". "1:0 в мою пользу", — подумал на это бес. А вы давно в монастыре живете?

Промысел. Господь милосерден, пока мы покаянны.

Оправдание. Надо иметь привычку всех оправдывать. Будешь всех оправдывать — будешь всех любить. А будешь любить — и Господь оправдает тебя.

Все временно. Нынче кругом — постоянное желание всем обладать. Я понял великую свободу пустынников. Им нечего желать! И не потому, что чего-то нет или незачем. Они свободны от вещизма, от этой постоянной гонки за чем-то. Даже в монастырях это неизбежно. Лучший крест, лучшая ряса... Что ты можешь дать пустыннику? Деньги? Что он на них купит? Евроремонт его келии? Зачем? Все это временно. Вот именно — временно!

Вопросы. Мы задаем их постоянно. Что-то ищем, чего-то добиваемся, в чем-то сомневаемся. И спрашиваем, спрашиваем без конца и края. Но так уж нам нужны эти вопросы? Хотя может вопросы — это наша возможность учиться, познавать. Возможность, заложенная в нас Господом Богом...

Напомним, недавно журналисты "Сегодня" в том, что такое томос и почему вокруг автокефалии и объединении украинских церквей идут такие споры. Узнать все о том, как процесс объединения украинских церквей рассорил патриархаты Москвы и Константинополя можно в материале: Автокефалия для украинской церкви и томос: все, что нужно знать