Какие тайны скрывает Преображенский кафедральный собор в Житомире: украденная святыня и исцеляющее отражение иконы

Преображенский кафедральный собор — визитная карточка Житомира и епархии.

"Когда мы сюда зашли, собор был черный от копоти, — вспоминает владыка Житомирский и Новоград-Волынский Никодим. — Сначала думали все это отмыть и расписать колонны. А когда отмыли и увидели красоту и разнообразие житомирского камня, из которого сделаны колонны, то решили оставить как есть. Кстати, во время Второй мировой, в период оккупации, немцы здесь провели одно свое богослужение. На архивных фото собор узнаваем только из-за этих огромных широких колонн, которые не смогли прикрыть флаги со свастикой. Немцам храм не понравился, и они вернули его православным верующим".

Кстати, собор, рассчитанный на 3500 прихожан, не имеет фундамента, а держится на этих колоннах — оттого они такие массивные! В соборе есть еще и нижний храм, в честь покровительницы Житомира — Анастасии Римляныни.

"Святая Анастасия была растерзана римлянами за христианское вероисповедание, — рассказывает газете "Сегодня" владыка Никодим. — Ее честную главу в ХІХ веке греки подарили на вечное хранение меценату Антонию Храповицкому, который построил этот собор".

Честная глава Анастасии Римляныни хранилась здесь до 60-х годов ХХ века. После закрытия Преображенского собора она исчезла. Есть предание, что когда наступят сложные времена, Господь явит главу преподобномученицы Анастасии, и произойдет чудо.

Советское время собор пережил с трудом. В нижнем храме были склады. Там даже рыбу хранили! В некоторых местах рыбный запах улавливается до сих пор, несмотря на проведенный ремонт.

"В нижнем храме главная проблема — влажность, — говорит владыка. — Фундамента ведь нет, под кафельным полом — песок, еще глубже — вода. Из-за повышенной влажности штукатурка отпадает. Пока специалисты не могут найти решения".







Вид с улицы. Собор рассчитан на 3500 человек Вход в нижний храм. До потолка — в кафеле Владыка Никодим. У иконы прп Анастасии Римляныни Есть даже своя просфорня

Новый святой

В Преображенском храме — несколько святынь. Первая — частичка мощей и икона Анастасии Римляныни. Вторая — недавно обретенные нетленные мощи священномученика Павла Житомирского, расстрелянного в 1919 году.

"Если вспомните, в 1918 был расстрелян митрополит Владимир — в Киеве, в Лавре, а в 1919-м расстреляли митрополита Павла — в Житомире, — говорит владыка. — Тело священномученика Павла 90 лет пролежало в земле среди обычных могил. Но житомиряне продолжали ходить на его могилу, как к живому духовному отцу, и получали кто утешение, а кто даже и исцеление. Было большое почитание этого святого. Чудеса фиксировались. При перезахоронении оказалось, что его мощи нетленны. В 2014-м указом Священного Синода Павел Житомирский был причислен к лику святых. Так в Житомире появился новый святой. Теперь его мощи — наша святыня".

Украли и вернули

Есть чудотворные иконы — "Скоропослушница" и "Колодиевская". "Колодиевская" икона дважды была украдена в ХХ веке. Первый раз в конце 70-х ее украли из церкви в Колодиевке. Через три дня воров нашли, а икону вернули в храм. Второй раз ее украли в 1999 году. Думали, что уже безвозвратно. Но в 2004-м владыка Дамиан — наместник Введенского монастыря Киева — нашел ее в антикварном магазине на "черном рынке". Усилиями меценатов владыка Дамиан выкупил икону и вернул в Житомирскую епархию. Святыня живет в Преображенском соборе.

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Икона отразилась на стекле

Чудо произошло со списком "Иверской" иконы Божией Матери в Преображенском храме Житомира. За год до прихода в епархию владыки Никодима (прежде был арх. Гурий. — Авт.) икона чудесным образом отразилась на стекле.

"Мы все знаем о Введенском монастыре, где отразилась икона "Призри на смирение", — говорит владыка. — У нас в 2005 году появилось отражение на стекле "Иверской" иконы Божией Матери. Теперь здесь происходят чудеса и исцеления. Хотя, конечно, чудо происходит по вере вашей. Замироточить или отразиться может любая икона, если Господь позволит. И только Он дарует исцеление, а икона — лишь тому доказательство".

Владыка Никодим: "Правду нужно искать внутри себя, в совести"

Епископ Житомирский и Новоград-Волынский — о новом празднике житомирских святых, мамонте в нижнем храме, дружбе с киборгами и стойкости к нападкам СМИ

— Владыка, вы управляете Житомирской епархией с 2006 года. Расскажите об особенностях этого региона и с какими трудностями пришлось столкнуться?

— История нашей епархии начинается с конца XVIII века, хотя сам Житомир — древний город. Ему более 1000 лет, и история его тесно связана с историей Крещения Руси. Здесь была одна из самых больших духовных семинарий в губернии. В Житомире даже было большое подворье Почаевской лавры! В честь того, что из Почаева в Житомир шли крестным ходом, в нашем Преображенском кафедральном соборе есть список Почаевской иконы Божией Матери, подаренный монахами.

В этом году по благословению Блаженнейшего мы впервые отметили день памяти Всех святых земли Житомирской просиявших (25 августа). В собор входит 16 святых.

Есть у нас и новые, еще не канонизированные святые — схиигуменья Рафаила, которая была настоятельницей Анастасиевского женского монастыря в нашем городе. Уже сейчас ее почитание такое же, как матушки Алипии в Киеве. Советские времена давно прошли, но некоторые храмы, разрушенные тогда, мы лишь недавно смогли восстановить. В Крестовоздвиженском соборе, например, до 2011 года был музей природы. Помню, с 2006 года мы молились перед закрытыми дверями, чтобы здание вернули церкви чудесным образом. И случилось чудо. В 2011 году нам отдали это здание.

Крестовоздвиженский храм. До 2011 года был музеем природы

— Без скандалов?

— Да. Как и просил в молитвах — чудесным образом, да еще и с его "жильцами": чучелами животных, примерами полезных ископаемых Житомирщины и... мамонтом. Уже есть решение, где будет новый музей, но денег город пока выделить не может на его ремонт. Прекрасный скелет до сих пор так и стоит в нашем нижнем храме. Ждет своей новой "квартиры". А наверху проходят богослужения.

Конечно, пришлось сделать капитальный ремонт, так как здание было в ветхом состоянии. Как и здание епархии. Когда нам его вернули, тоже в 2011 году, в нем даже крыши не было — просто какие-то остатки перекрытий. Мы и не знали, с чего начать. А теперь здесь тепло и уютно.

Кроме того, у нас прекрасные древние монастыри: Свято-Анастасиевский женский и два мужских — Георгиевский и Тригорский. Есть и два новых женских — Рождества Христового в Червоном, расположенный в экс-усадьбе семьи Терещенко, и Спасо-Покровский в селе Вильха. Последний мы открыли с владыкой Павлом, наместником Киево-Печерской лавры, в 2017 году, но там уже вовсю бурлит жизнь, строится новый храм и уже 20 монахинь!

— Владыка, сейчас УПЦ переживает сложное время, постоянные нападки СМИ. Как вы справляетесь?

— У журналистов работа такая. Тем более сейчас такой непростой период. Наши местные журналисты тоже поначалу нападали, теперь мы дружим, они даже приходят в храм на службы.

Мамонт. "Живет" в нижнем храме Крестовоздвиженского собора

— На вас тоже нападают за иномарку?

— Нет. Видимо, моя "Ауди" не интересна. Я в любой момент смогу расстаться с машиной или домом, в котором сейчас живу, и не боюсь этого. Как говорил Блаженнейший митрополит Владимир: "Пережили богатство — переживем и бедность". Для меня гораздо важнее, в каком состоянии храмы и монастыри, наполнены ли они верующими. Я всегда сравниваю — как выглядит дом священника и храм, в котором он служит. И вам то же советую. Это лучший показатель того, кому он служит.

В жизни все перемешано. И богатый человек может идти по пути спасения, следуя заповедям, а бедный из-за своей зависти от этих заповедей отклонится. Господь дает нам ровно столько испытаний, сколько мы сможем вынести. Каждому по силам. В церкви есть все: и священники на мерседесах, и священники на лошадях, и святые, и те, кто провинился в чем-то. Кто что ищет, тот то и найдет в церкви, в ней все есть. Я предлагаю в первую очередь Бога искать, а уж потом — мерседесы или лошадей священников. Наше духовное мерило всего — это наша совесть. Мы знаем, какие мы, журналисты знают, какие они.

— Как вы относитесь к нападкам на Московский патриархат и попытке объединения церквей?

— Сейчас удивительный период. Мы, священники, набираемся мудрости и мужества. Все разговоры о российской пропаганде — лишь методы влияния на сознание духовно нестойких людей. Церковь всегда была институтом, который учит духовной стойкости. В школах учат, а в церкви — воспитывают. Не надо влезать в традиции и в духовность. Помню, в 2014 году ко мне в дом ночью пришли восемь человек. "Мы к вам, владыка", — говорят. Ну, думаю, все, это мой последний вечер. Я их пригласил в комнату. Сели. Оказалось, они все киборги, шесть из восьми — Герои Украины. Мы говорили с ними до трех ночи. Я никогда в жизни не отвечал на такое огромное количество вопросов! Теперь это мои хорошие друзья. Киборги участвовали в крестном ходе в том году и в этом, они защищают наших прихожан.

Патриотизм — это хорошо, если он является показателем не ненависти, а бережного отношения к своей земле и друг к другу. Правду нужно искать внутри себя. Наша церковь не мной выдумана, не я ее создавал. Это наша история веры и духовности. И в нашей церкви есть благодать Святого Духа, которую никто не в силах запретить или сломать. Чем больше церковь гонят, тем чище она становится. Шелуха, лишнее отпадает, а главное — остается.

Напомним, недавно журналисты "Сегодня" в том, что такое томос и почему вокруг автокефалии и объединении украинских церквей идут такие споры. Узнать все о том, как процесс объединения украинских церквей рассорил патриархаты Москвы и Константинополя можно в материале: Автокефалия для украинской церкви и томос: все, что нужно знать