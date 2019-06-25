В Лавре прошли торжества в честь годовщины интронизации Митрополита Онуфрия

Верующие также празднуют 75-летие Настоятеля Украинской Православной церкви

В Киево-Печерской лавре сегодня прошли торжества в честь Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Онуфрия. Верующие отмечали пятилетие интронизации Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Онуфрия и его 75-летие.

Гости начали прибывать в столицу еще накануне вечером. Прибыли и представители одиннадцати Поместных Церквей, в частности - Болгарии, Сербии, Польши. А с самого утра люди начали собираться в Киево-Печерской Лавре.

"Мы пришли его поздравить, порадоваться, помолиться, чтобы Господь давал ему больше силы, тепла. Он очень нас любит и мы его," – так отзывается о Митрополите Виктория Выходзь, верующая, приехавшая на празднование из Винницкой области.

Во время мероприятий все желающие могли причаститься. Воспользовались этим тысячи людей.

"Блаженнейший Митрополит Онуфрий – это тот человек, который умеет объединять людей, которий действительно словом Божьим укрепляет каждого верующего, а неверующего приводит к Христу," – говорит Наместник Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел.

Праздничную литургию перед Успенским собором слушали тысячи верующих. Среди них – известные политики. За вклад в развитие украинской церкви народный депутат Владимир Новинский получил сегодня Орден Иисуса Христа. А еще – поблагодарил Митрополита Онуфрия за добро, которое тот творит.

"Мы ему безмерно благодарны за его мужество, за его стойкость, за его любовь к нам грешным, недостойным, за то, что он несет очень мужественно и твердо тяжелейший крест первосвятительского служения. Митрополит Онуфрий является для нас образцом истинной любви к ближнему, истинной любви к Богу, и служения людям и Богу," – сказал Вадим Новинский.

Выступая перед верующими, Митрополит Онуфрий призвал принять Бога в сердце, именно так поступил Святой Преподобный Онуфрий.

"Он нашел там сладость духовную, он нашел там Бога и в Боге он нашел и радость, и мир, и все, что нужно для человека," – говорит о Святом Онуфрие Предстоятель Украинской Православной Церкви.

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Отметим, что сегодня, кроме юбилея и пятилетия избрания Настоятелем Украинской Православной церкви, у Митрополита Онуфрия – день Ангела.

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