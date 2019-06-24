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В Киев съехалось высшее духовенство православия мира

24 июня, 23:00

В годовщину интронизации Митрополита Онуфрия в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры состоится утренняя Божественная литургия


Высшее духовенство православных церквей мира сегодня здесь, в Киеве, потому что завтра -  пятая годовщина предстоятельского служения Онуфрия. В Киев уже прибыли епископы Александрийской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Польской, Чешской Американской и Сингапурской православных церквей. Собственно, все они в эти минуты на вечернем богослужении в Киево Печерской Лавре. 

"Владыка Онуфрий – я его знал еще во время моего обучения в лавре, у в меня самые прекрасные воспоминания, это был настоящий монах. Я очень рад встретиться с ним", – отметил митрополит Ловчанский Гавриил (болгарская ПЦ).

Вечернее богослужение с участием высокого духовенства и верующих завершится буквально в течение получаса. А завтра в годовщину интронизации митрополита Онуфрия, в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры состоится утренняя Божественная литургия. Там будут митрополиты из многих стран мира. Ожидается и очень много верующих.

Ранее митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий назвал политической организацией Украинскую православную поместную церковь, которая появится в Украине после предоставления ей Томоса. Он отверг возможность превращения УПЦ МП в поместную церковь.

Также мы подготовили 12 цитат митрополита Онуфрия об Украине и жизни.

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