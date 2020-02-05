Американские баскетболистки устроили массовую драку в конце матча

Девушки не смогли справится со своими эмоциями

Встреча женских баскетбольных команд университетов "Алабама Стэйт" и "Южного Техаса" закончилась массовой дракой, сообщает Houston Chronicle. Инцидент произошел в концовке встречи при счете 81:54 в пользу "Южного Техаса". Отмечается, что в потасовке приняли участие несколько десятков участниц, десять из них были дисквалифицированы.

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Тренер "Алабамы Стэйт" отстранен на неопределенный срок до выяснения дальнейших обстоятельств, а тренер Логан Янг дисквалифицирован на один матч. Также оба университета обязаны выплатить по пять тысяч долларов.

Кстати смотрите яркую реакцию маленького фаната на встречу со своими кумирами. Милое видео было снято перед матчем команды нашего Алексея Лэня.

Недавно мы писали, что соперник сборной Украины оплатил бензин фанату, у которого на заправке "заглючила" банковская карта. Нападающий "Монако" Виссам Бен Йеддер выручил болельщика своего клуба.

Болельщики забросали хоккеистов мягкими игрушками:

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